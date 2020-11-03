(Özel) Anamur yangını üreticiyi vurdu Mersin’in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangında 101 üreticinin tarım alanları zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Anamur yangını üreticiyi vurdu Mersin’in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangında 101 üreticinin tarım alanları zarar gördü

İHA

(Özel) Anamur yangını üreticiyi vurdu Mersin’in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangında 101 üreticinin tarım alanları zarar gördü

Mersin’in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde 27 Ekim’de çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden ve büyük mücadeleler sonucunda söndürülen yangınlarda 101 üreticinin tarım alanları zarar gördü.
Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde 27 Ekim’de çıkan iki orman yangınında tarım alanları da zarar gördü. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, iki yangının acı bilançosunu İHA muhabirine anlattı. Abalı, yangından sonra Anamur İlçe Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların teknik personeli tarafından tarım arazilerinde yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Yangında 101 üretici zarar gördü
Tüm Mersin’e ve Anamur halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Abalı, “Anamur ilçemizde çıkan yangın sonucu Uçarı ve Anıtlı mahallerimizde yangından etkilenen 535 dekar alanda 101 üreticimiz zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasından sonra, Valiliğimiz başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile üreticilerimizin zarar durumları tespit edildi. Uçarı Mahallesinde 90 üreticimizde; muz, zeytin, avokado, limon, mandarin, incir, armut, asma, badem, ceviz, kayısı, narda bitkisel ürün zararı, sulama sisteminde ve makine ekipmanlarda zarar ve arı, kovan gibi hayvansal varlıklarda zarar meydana geldi. Anıtlı Mahallesinde ise 11 üreticimizde; muz, zeytin, limon, incir, badem, cevizde bitkisel ürün zararı ve sulama sisteminde zarar meydana geldi” dedi.
Abalı, üreticilerin zararlarının karşılanması ve tarımsal üretimine devam etmesi için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından acil yardım ödeneği istendiği bilgisini verdi.

Üreticiye sulama borusu dağıtıldı
Yangın devam ederken Mersin Vali Ali İhsan Su ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduklarını anımsatan Abalı, Anamur İlçe Müdürlüğü teknik personelinin hasar tespitlerini bitirmelerinin ardından zarar gören üreticilere Mersin Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sulama borusu gönderildiğini söyledi. Sulama borularının Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran başkanlığında İlçe Müdürlüğü tarafından dağıtıldığını ve çiftçilerin yaraları sarılmaya başlandığını dile getiren Abalı, “Uçarı Mahallesinde toplam 29 bin 50 metre damlama hortumu ile farklı ebatlarda 91 bin 545 metre su borusu çiftçilerimize teslim edildi. Anıtlı Mahallesinde ise çiftçilerimize toplam 11 bin 600 metre damlama hortumu ve 610 metre farklı ebatlarda su borusu dağıtıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Mezitli’nin üretici kadınlarından örnek davranış Mezitli Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar, İzmir depreminde yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla aralarında topladıkları parayı, Mezitli Belediyesi veznesine yatırdı
YEREL HABERLER Mezitli’nin üretici kadınlarından örnek ...
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersinlileri korkuttu Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı
YEREL HABERLER Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersinlileri ...
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
YEREL HABERLER Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
Toroslar Belediyesinin mühendisleri İzmir'de
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin mühendisleri İzmir'de
Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız artacak”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve ...
Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Tarsuslular İzmir için seferber oldu Tarsus Belediyesi, İzmir depreminin ardından yardım seferberliği başlattı, vatandaşlar destek verdi
YEREL HABERLER Tarsuslular İzmir için seferber oldu Tarsus ...
Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız”
YEREL HABERLER Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ...
Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele ...
Mersin'de 30 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 30 şişe sahte içki ele geçirildi
Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası ...
Özyiğit: “Umut ediyorum ki, takımımız bu sene playoffa kalacak” Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmadı, maçı tribünden izledi
YEREL HABERLER Özyiğit: “Umut ediyorum ki, takımımız bu sene ...
İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor Salgına rağmen küresel karbon emisyonu hız kesmiyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “Düşük karbonlu elektrik üretimi 2040 yılına kadar üçe katlanmalı”
YEREL HABERLER İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı ...
"Harekete Devam Projesi" ile 7'den 70'e herkes spor yapıyor
YEREL HABERLER "Harekete Devam Projesi" ile 7'den 70'e herkes spor ...
Enkaz altında 14 saat boyunca, ölen torunun elini bırakmamış
YEREL HABERLER Enkaz altında 14 saat boyunca, ölen torunun elini ...
Tarsus Doğa Parkı’na Ekim ayında 40 binin üzerinde ziyaretçi
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı’na Ekim ayında 40 binin üzerinde ...
Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Mersin'de salgınla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de salgınla mücadele sürüyor
Zabıta memuru o anları anlattı: "Emine teyze, torunu Çınar'ın elini sımsıkı kavramıştı" İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından, 62 yaşındaki Emine Eren’i, 14 saat boyunca elini tuttuğu torunu 10 yaşındaki Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i çıkaran ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi Zabıta Memuru Ercan Temel, o anki duygularını anlattı
YEREL HABERLER Zabıta memuru o anları anlattı: "Emine teyze, torunu ...
Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu/ Ek ...
Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: "Pandemi spor adına bir çok şeyi engelledi" "Bu yarışmayla birlikte sezonu kapatmış bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi Türkiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X