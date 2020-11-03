Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile il emniyet müdür yardımcıları da kan bağışında bulundu. Şahne, "Kan bağışıyla insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Kızılayı Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından gönüllü kan bağışçılarına ulaşmak için düzenlendiği kan bağışı kampanyasına, İl Emniyet Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi. Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kampanyaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de destek verirken, farklı birimlerde görev yapan polislerde kan bağışında bulundu. Kampanya ile emniyet personelinden 500 ünitenin üzerinde kan bağışı alınması bekleniyor.



"Kan bağışıyla insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Kampanya ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bu kampanyaya katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızılay'ın yaptığı görevi hepimiz biliyoruz. En zor hallerimizde bizim yanımızda oluyorlar. Şu anda İzmir'de vatandaşların yanındalar. Kan bağışıyla insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kızılay'a da önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı ise bu bağış kampanyasına destek verdikleri için emniyet personeline teşekkür ettiklerini söyledi. Bir haftadır emniyet personelinden kan bağışı aldıklarını vurgulayan Özcanlı, "Şu ana kadar çok verimli geçiyor. Bu konuda şu zor dönemde emniyet mensupları yanımızda oluyor ve onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada 500 ünitenin üzerinde kan bağışı almayı bekliyoruz. Kan bağışı hedeflerimiz iyi gidiyor. Tüm halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Korkmasınlar, çekinmesinler kan bağışına gelsinler" şeklinde konuştu.

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