Tarihi Taşhan'dan İzmir'e bir kamyon dolusu yardım

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin destekleriyle pazar yeri haline getirilen tarihi Taşhan’ın üretici kadınları, depremle sarsılan İzmir’e bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderdi. Zeytinyağından salçaya, temizlik malzemelerinden battaniyeye kadar birçok ürün depremzedeler için özenle hazırlandı.

İzmir’in Seferihisar açıklarında 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen ve büyük yıkıma sebep olan depremin ardından Mut Taşhan’daki kadın üreticilerin öncülüğünde, Mut halkının İzmir’e destek için hazırladığı koliler yola çıktı. Depremzedelere yardımcı olmak ve depremin yaralarının sarılmasına katkı sunmak isteyen Mutlu kadınlar ve gençler, Taşhan’daki Kadın Üretici Pazarı’nda sergileyip, sattıkları ürünlerden İzmir için koliler hazırladı. Hazırlanan yardım malzemelerinin içerisinde zeytinyağı, zeytin, salça, bulgur gibi gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, battaniye, tek kullanımlık tabaklar ve bardaklar, halı ve giyecek gibi malzemeler yer aldı.

Mut Meclis üyesi Selahattin Arslan, kadın üreticilerin kendi emekleri ile hazırlayıp, Taşhan’da sattığı ürünlerden İzmir’e de gönderdiklerini belirterek, “Taşhan’daki Üretici Kadınlar Pazarı’nda, kendi ürünlerini pazarlayan kadın arkadaşlarımız, kendi ürünlerinden koliler oluşturdular. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız aracılığıyla bu kolileri İzmir'deki depremzede vatandaşlarımıza iletmek amacıyla teslim ettiler. Bütün Taşhan’daki üretici kadın arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Mut Taşhan Kadın Üretici Pazarı’ndaki stant sahibi Fatma Isbaha ise “Mut Taşhan olarak İzmir'deki arkadaşlarımıza yardım gönderiyoruz. Erzaklarımız var. Yiyecek, giyecek, battaniye tarzında. Mut Taşhan üretici kadınları olarak desteklerimizle yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize yardımları ve destekleriyle biz de onlara destek oluyoruz” diye konuştu.

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