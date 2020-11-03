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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

İHA

Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, aromatik bitkiler üretimi tesisi kuruyor.
Musalı Mahallesi'nde hizmet verecek olan Agrofarma Aromatik Bitkiler Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu tesisin hem istihdama katkı sağlayacağını hem de ekonomik kalkınmayı beraberinde getireceğini söyledi. Tesisin Toroslar'a ve Mersin'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, "Hem birçok aromatik bitkinin ilk kez ticari ürün olarak üretilmesine hem de ürettiğini dünyaya ihraç ederek Toroslar'ın adının uluslar arası arenada duyulmasına imkan sağlayacak olan tesisin Toroslarımızda kurulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin kalkınması ve gelişimi için tüm yatırımcılara kapımız açık" dedi.
Toroslar başta olmak üzere çevre ilçeleri de sosyal ve ekonomik anlamda kalkındıracak projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen işletme sahiplerini tebrik eden Yılmaz, "Sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Memleketimiz ve ilçemiz verimli topraklara sahip. Musalı Mahallemizde temelini attığımız bu tesisle hem istihdam sağlanacak hem de bölgemizde halihazırda üretilen ürünlerden uygun olanları ara mamul ve mamul haline getirilip satılacak. Böylelikle katma değer sağlanacak ve aynı zamanda daha karlı ürünlerin yetişmesi noktasında çalışma yapılacak. Toprağımız, suyumuz ve çalışkan köylümüz var. Birçok şeyi üretmemiz mümkün ama önemli olan bunlara pazar bulabilmektir. Bu tesis bunu sağlayacak. Bölgemizdeki ve çevre ilçelerdeki köylümüze de yeni bir kapı açmış olacak. Köylümüzün daha çok kazanması ve bu konuda işleme tesislerinin artması, pazarının ve sanayinin oluşması çok önemli. Tarımın geleceği burada. Bu girişimi ve bu projeyi önemsiyoruz. Elimizden geldiğince destekleyeceğiz. İnşallah açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından tesisin ilk harcı döküldü. Yılmaz, üretim tesisinde yapılacak çalışmalarla ilgili işletme sahiplerinden bilgiler de alarak başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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