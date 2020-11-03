Silifke'de 2 torbacı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısını yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabasakallı Mahallesi'nde torbacı diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısının olduğunu belirledi. Belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde 2 şahsı otomobille seyir halinde iken durdurdu. Şüphelilerin kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 58 gram kubar esrar, 1 dal diye tabir edilen içime hazır esrar, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.