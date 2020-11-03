Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Mersin kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radardan alınan veriler doğrultusunda yaptığı uyarıda, 4 Kasım'da saat 00.00 ile 23.59 arasında metrekareye 2150 kilo yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'nin uyarısında; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-03 12:53:50



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