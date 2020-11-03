Çaldığı otomobille kaza yapınca, yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çaldığı bir otomobille kaza yapan hırsızlık şüphelisi, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde, Tekmen Mahallesi'nde çalınan bir otomobilin, Gülnar ilçesi Halifeler Mahallesi'nde kaza yapmış halde, yol kenarında terk edilerek bırakıldığı tespit edildi. Otomobilde yapılan incelemede, parmak izlerinden bir kişinin kimliğini tespit eden ekipler, şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli ifadesinde suçunu kabul ederek, çalıntı otomobil ile Gülnar ilçesine giderken kaza yaptığını, arabayı terk ederek kaza yerinden ayrıldığını belirtti.

Şüpheli şahıs ayrıca Tekmen Mahallesi'nde bir otomobil içerisinden 300 lira para ve başka bir şahsa ait 1 motosikletin çalınması olaylarını da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Çalıntı otomobil işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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