Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, 3 kadını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde cinnet geçiren bir şahıs, kaynanası, eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı kendisine ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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