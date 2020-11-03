Yenişehir Belediyesinden gençlere Avrupa’da istihdam garantili eğitim fırsatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden gençlere Avrupa’da istihdam garantili eğitim fırsatı

İHA

Yenişehir Belediyesinden gençlere Avrupa’da istihdam garantili eğitim fırsatı

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kardeş belediyesi olan Almanya’nın Neustadt Belediyesi işbirliğinde yürüteceği "Yeni Yenişehir Gençlere istihdam İçin Avrupa'da Eğitim Fırsatları Sunuyor" projesi ile gençlere eğitim ve istihdam olanağı sağlayacak. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilk etapta 3 genci fizyoterapist eğitimi almak üzere Neustadt kentine göndereceklerini söyledi.
Yenişehir Belediyesinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 8 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 9 madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Yenişehir Belediyesinden depremzedelere ihtiyaç desteği
Meclis toplantısının başında İzmir depremine ilişkin bir açıklama yapan Başkan Özyiğit, depremden etkilenen vatandaşlar için bölgeye ihtiyaç malzemeleri göndereceklerini söyledi. Bu süreçte tüm belediyelerin seferber olduğunu ve büyük bir dayanışmanın sergilendiğini belirten Özyiğit, “Maalesef ekim ayının son günlerinde İzmir ve bölgedeki illerde yaşadığımız 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yükseldiği bilgisi var. Umut da var, hüzün de var. 60 saat sonra kurtarılan Elif bebek gibi, İrem gibi çocuklarımızdan iyi haberler aldık. Ama dramları da yaşadık maalesef. Bu depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu olumsuz süreçte tüm belediyelerimiz seferber oldu, büyük bir dayanışma var. Orada emek veren gönüllü kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Sağlığına kavuşmak üzere mücadele eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak Güney Ecza Kooperatifi ile birlikte başlattığımız bir çalışma var. Bölgedeki ihtiyaçları öğrenip ona göre tedarik yapacağız. İnsanlar tedirgin, evlerine giremeyen insanlar çadırlarda yaşıyor ve ihtiyaç duydukları da battaniye, uyku tulumu ve bunun dışında iç çamaşırı gibi ihtiyaçlar bize bildirildi. Bu konuda hızlı bir tedarik yapacağız. Ben de çarşamba günü orada olacağım. Yenişehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın adına oradaki depremzede halkımıza ihtiyaç malzemelerini ulaştıracağız” dedi.

“Bu projede iş garantili eğitim verilecek”
Toplantıda, Yenişehir Belediyesi ve Almanya’nın Neustadt Belediyesi ile iş birliğinde yürütülecek "Yeni Yenişehir Gençlere istihdam İçin Avrupa'da Eğitim Fırsatları Sunuyor” projesi ile ilgili teklif görüşüldü. Projeyle ilgili bilgi veren Özyiğit, “Daha önce ziyaret ettiğimiz kardeş kentimiz Almanya’nın Neustadt Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde gençlerimizin istihdam sorunlarına çözüm üretmek adına bir girişimimiz olmuştu. Bu kadar işsizliğin olduğu bir dönemde gençlerimizin nitelikli alanlarda istihdam edilmesi çok önemli. Bu projede iş garantili eğitim verilecek. İlk aşamada 3 gencimizi fizyoterapist eğitimi almak üzere Neustadt kentine göndereceğiz. Gençlerin konaklamasını ve ihtiyaçlarını kardeş belediyemiz olan Neustadt Belediyesi karşılayacak ve kendilerine öğrencilik döneminde 900 Euro aylık brüt maaş verilecek. Mezun olduktan sonra da bu arkadaşlarımız orada çalışabilecek, yani iş garantisi verilecek” diye konuştu.
Yenişehir Belediyesinin proje çerçevesinde çok büyük bir masrafı olmayacağını dile getiren Özyiğit, “Bir kardeş belediyeciliğin gereği ilişkiyi daha üst seviyeye çıkarma noktasında yaptığımız bir girişimin sonucunu almaktan dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Gençlerimizi orada iş sahibi yaptıktan sonra yeni alanlar açılır diye umut ediyorum. Onlar tabi çok belirleyici olacak. Gençlerimizi seçmenin yönetimi de çok önemli olacak. Üç kişi göndereceğiz. Lise mezunu veya üniversite mezunu da olabilir. ‘Üniversite bitirdim ama iş bulamadım’ diyen gençlerimiz de başvuru yapabilir. Bunlara belirli kriterler konulacaktır. Gençlerimizin istihdam edilmesi iki kardeş kent arasındaki ilişkinin geleceğe taşınması açısından da çok kıymetli olacaktır. Neustadt Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından teklif, ilgili komisyonlara havale edildi.

Öğrencilere eğitim yardımı
Mecliste, 20202021 eğitimöğretim yılında üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine eğitim desteğinde bulunulması ile ilgili teklife ait komisyon raporu da görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Yenişehir Belediyesi okulların açılması ile birlikte ilk yıl için iki taksit halinde öğrencilere toplamda bin 200 TL eğitim desteğinde bulunacak.
Başkan Özyiğit, 20192020 eğitim ve öğretim dönemine ait eğitim desteğinden kalan ikinci taksitin korona virüs nedeniyle okulların kapanmasından dolayı ödenmediğini ancak okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere kalan 600 TL’lik desteğin verileceğini de ifade etti.

‘MİNİAMERSİN’ Yenişehir’de hayata geçiyor
Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Mali Destek Programı kapsamında yayımlanan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı çağrısı kapsamında hazırlanan "Minyatür Mersin ParkıMİNİAMERSİN" isimli proje ile ilgili teklife ait komisyon raporu da ele alındı. Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Müze Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek projede Gazi Mahallesi 1310 numaralı sokakta bulunan Hasan Ali Yücel Parkı kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürdü, intihara ...
Çaldığı otomobille kaza yapınca, yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille kaza yapınca, yakalandı
Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu ...
Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
MEÜ, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri sıralamasında Türkiye 19’uncusu
YEREL HABERLER MEÜ, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri ...
Silifke'de 2 torbacı yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de 2 torbacı yakalandı
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
Tarihi Taşhan'dan İzmir'e bir kamyon dolusu yardım
YEREL HABERLER Tarihi Taşhan'dan İzmir'e bir kamyon dolusu yardım
Mersin polisinden kan bağışı kampanyasına destek Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile il emniyet müdür yardımcıları da kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Mersin polisinden kan bağışı kampanyasına destek Türk ...
(Özel) Anamur yangını üreticiyi vurdu Mersin’in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangında 101 üreticinin tarım alanları zarar gördü
YEREL HABERLER (Özel) Anamur yangını üreticiyi vurdu Mersin’in ...
Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin Millet Bahçesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Mezitli’nin üretici kadınlarından örnek davranış Mezitli Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar, İzmir depreminde yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla aralarında topladıkları parayı, Mezitli Belediyesi veznesine yatırdı
YEREL HABERLER Mezitli’nin üretici kadınlarından örnek ...
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersinlileri korkuttu Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı
YEREL HABERLER Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersinlileri ...
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
YEREL HABERLER Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
Toroslar Belediyesinin mühendisleri İzmir'de
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin mühendisleri İzmir'de
Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve istihdam rakamlarımız artacak”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Biz üretime devam ettikçe ihracat ve ...
Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Tarsuslular İzmir için seferber oldu Tarsus Belediyesi, İzmir depreminin ardından yardım seferberliği başlattı, vatandaşlar destek verdi
YEREL HABERLER Tarsuslular İzmir için seferber oldu Tarsus ...
Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız”
YEREL HABERLER Gültak: “Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ...
Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele ...
Mersin'de 30 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 30 şişe sahte içki ele geçirildi
Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X