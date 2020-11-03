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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi Ülkü Ongun Kütüphanesi kuruluyor

İHA

Yenişehir Belediyesi Ülkü Ongun Kütüphanesi kuruluyor

Eğitimci ve hayırsever Ülkü Ongun, kendi kütüphanesinde bulunan yaklaşık 3 bin adet kitabı Yenişehir Belediyesine bağışladı. Yenişehir Belediye Meclisi'de Ülkü Ongun Kütüphanesi kurulmasıyla ilgili karar aldı. Kararın ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Ülkü Ongun arasında protokol imzalandı.
Yenişehir Belediyesi, yeni bir kütüphane kurmak için çalışmalara başladı. İçerisinde bebek kütüphanesinin yer aldığı, 03 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesinin yürütüldüğü ve 03 Yaş gelişimsel değerlendirme uygulamalarının yapıldığı Yenişehir Belediyesi Akademi’de, yeni bir kütüphane kuruluyor. Kütüphanedeki kitapların büyük bir bölümünü ise hayırsever Ülkü Ongun’un Yenişehir Belediyesine bağışladığı kitaplar oluşturacak.
Kitap bağışı ve kütüphane kurulması ile ilgili Ülkü Ongun ile bir araya gelen Başkan Özyiğit, kütüphanede görme ve işitme engelliler için de çalışma yapılacağını söyledi. Ongun’a teşekkür eden Başkan Özyiğit, “Sizin için çok özel olan ve çocuklarınız kadar değer verdiğiniz kitaplarınızı Yenişehir Belediyesine emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kitaplarınız sizin adınıza düzenlediğimiz kütüphanede yaşayacak. Kütüphanemizde teknolojik altyapısı tamamlanmış çağdaş koşullarda internet üzerinden çocuklarımızı her türlü bilgiye ulaşabilecek. Sesli kitap okumakla alakalı altyapı olacak. Hem işitme hem de görme engelli hemşehrilerimiz için kütüphanede bir çalışmamız da ayrıca olacak. Herkesin sizi örnek almasını dilerim. Sizlere çok teşekkür ederiz” dedi.
Ülkü Ongun ise “Kütüphane kurmak uzun zamandan beri çok arzu ettiğim bir şeydi. Bana bu olanağı sağladığınız için Yenişehir Belediyesi olarak sizlere teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

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