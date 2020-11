Gültak: "Sözlerim çarpıtıldı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısında, kentsel dönüşümün önemi ve aciliyetine dikkat çekmek için yaptığı açıklamanın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını belirterek, "'Devletten beklemeyin, sıfır ev alın’ anlamına gelebilecek ifadem kesinlikle olmamıştır. Sözlerim; art niyetli bir yaklaşımla çarpıtılmıştır. Meclis toplantımızın ses ve video kaydı ortadadır” dedi.

Gültak, 'AK Partili Belediye Başkanından deprem önlemi tavsiyesi; Devletten beklemeyin, sıfır ev alın' başlığıyla bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, İzmir’de meydana gelen ve can kayıplarına yol açan depremin, belediye meclisinin Kasım ayı oturumunda da gündeme geldiğini kaydeden Gültak; “Meclisimizde, can kayıplarından dolayı üzüntülerimizi ve İzmir halkı ile dayanışma duygularımızı dile getirdik. Zira bu depremin yaşattığı büyük acılar, gerçekleri bir kez daha yüzümüze vurmuştur.

Meclis toplantımızda, bu anlamda yaptığım değerlendirmemde de depreme dayanıksız binalardan kaynaklı can kayıplarının, kentsel dönüşümün önemi ve aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu özellikle vurguladım. Zira yakın geçmişte, farklı birçok kentimizde meydana gelen deprem felaketlerinde binlerce insanımızı yitirdik, on binlerce insanımız yaralandı ve sakat kalmıştır” diye konuştu.

“Depreme karşı en büyük önlem kentsel dönüşüm projeleridir”

Açıklamasında, Mersin’in de çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu, miadını doldurmuş yüzlerce yapının yer aldığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Gültak; “Mersin’de olası depremde, sadece Akdeniz değil, tüm ilçelerimizde ciddi can kayıpları olacağı kaçınılmazdır. Bu nedenle, Kasım ayı belediye meclis toplantımızda gündeme gelen İzmir depremi nedeniyle yaptığım açıklamada, depreme karşı alınabilecek en ciddi tedbirin, ömrünü tamamlamış, küçük bir sarsıntıda yıkılma riski taşıyan tüm binalar için ‘kentsel dönüşüm ve yenileme projesi’ olduğunu belirttim” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; “Göreve geldiğimiz günden itibaren, belediye olarak Çay Mahallesi Toplu Konut Projesi ve Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallelerinde kentsel dönüşümü hızla gerçekleştirme gayreti içinde olmamızın nedeni hem Mersin ve Akdeniz’de yaşayanları depremin yıkıcı etkisinden korunmasını hem de insanlarımızın layık olduğu yaşam kalitesine ulaşmasına sağlamaktır. Ben de konuya dikkat çekmek, kentsel dönüşümün Mersin ve Akdeniz için aciliyetine dikkat çekmek adına, meclis toplantımızda bir takım açıklamalarda bulundum.”

“Devlet, vatandaş lehine 100 milyon lira zararı göze aldı”

Sözlerini, “Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari illerimiz, TOKİ eliyle 2001’den beri yeniden edilen memleketlerdir. Birçok ilde yeni dönüşümler de başladı ve devam ediyor” şeklinde sürdüren Gültak, “'Fakat ne hikmetse Mersin’de kentsel dönüşüm bir türlü başlamıyordu. Onu da çok şükür Çay Mahallesi’nde biz başlattık. İnşallah Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallerimizde de kentsel dönüşümü başlatacağız’ dedim.

Fakat HDP ve CHP’li meclis üyeleri, ‘riskli alan ve kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan Roman vatandaşları mağdur edeceksiniz’ dediler. Ben de kentsel dönüşümü başlatacak olan TOKİ’nin, vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak adına 100 milyon lira civarında bir zararı göze aldığını ifade ettim. Dolayısıyla hükümetimiz, ekonomik açıdan sıkıntılı olan vatandaşlarımız yararına, TOKİ aracılığıyla sübvanse ederek oluşan farkları onlara yansıtmamaktadır. Bu bir devlet desteğidir. Devlet, kentsel dönüşümde oluşan maddi farkı vatandaşın lehine çevirerek, sosyal devlet ilkesini bir kez daha ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm zaruri bir hal almıştır”

"'AK Partili Belediye Başkanından deprem tavsiyesi: Devletten beklemeyin, sıfır ev alın’ başlığı ile verilen haber, kamuoyunu kesinlikle yanlış bilgilendirmekte, bilgi kirliliği oluşturmakta, toplumu yanlış yönlendirmektedir” diyen Gültak, şöyle devam etti; “Meclis toplantımızda yaptığım açıklama, kentsel dönüşümün artık zaruri bir hal almasıyla alakalıdır. Açıklamamda, ‘Arabanızı 6 ayda bir servise götürüyor, lastiğine, yağına baktırıyorsunuz. Niye? Çünkü içinde canınızı taşıyorsunuz. Peki, her gün içinde mışıl mışıl uyuduğumuz, çocuklarımızı büyüttüğümüz evlerimize niye baktırmıyoruz? Yıllar içinde evler eskidiği zaman ‘ya bu evde bir sıkıntı var mı bir bakalım’ demiyoruz. Oysa bunların hiçbiri depremi önlemez. Devletin bunu söylemesine gerek yok ki. Çünkü bu evlerde bizler oturuyoruz, bunları da biz yapacağız, yaptıracağız' dedim.”

“Kentsel dönüşüm ile daha sağlam, güvenilir evlerde yaşamak herkesin hakkı”

Başkan Gültak; “Eğer apartmanımızın yıkılması gerekiyorsa, ya TOKİ ile ya da müteahhitle anlaşacağız. Gideceğiz cebimizden biraz para vereceğiz, yeniden sıfır, daha güvenli, depreme karşı dayanıklı ve sağlam bir daire almış olacağız. Uygun faiz ve uzun vadede kredilerle de vatandaşa destek veriliyor. Yani her şey devlet tarafından yapılmaz. Depreme karşı vatandaşımızda da biraz bilinç oluşması gereklidir” şeklinde ifadeleri olduğunu dile getirdi.

“Benim bu söylemimden kastım; kentsel dönüşüme vatandaşlarımızı sevk etmek ve TOKİ veya müteahhitler ile ev sahiplerinin anlaşarak, üzerine de imkânları ölçüsünde bir miktar para vererek yeni (sıfır) bir eve sahip olmalarını sağlamaktan kaynaklıdır” diyen Gültak, sözlerini şöyle sonlandırdı; “Fakat bu söylemimin; sanki vatandaşlara ‘Gidin sıfır ev alın' şeklinde zorlama bir algı oluşturularak haberleştirilmesi, ne hukuka ne vicdanlara ne de ahlaka sığmamaktadır."

