Katliam kurbanı kadınların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Gülser Çınar ile annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz'ın cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana gelen ve cinayet zanlısı Gültekin Çınar'ın da intihar ettiği olayda hayatını kaybeden 3 kadının cenazelerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Yarbay Şemsettin Mahallesi 3907 Sokakta meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar'ın annesi Nuran Altunay'ın evine giden Gültekin Çınar, burada çıkan tartışmada, karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürmüş, zanlı daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

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