Mersin’de taktak motoru devrildi: 4 yaralı

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Mersin’in Mut ilçesinde taktak motoru olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi Mut Silifke karayolunda meydana geldi. Hatice Pembe'nin kullandığı taktak motoru seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada sürücü Hatice Pembe, araçta yolcu olarak bulunan Mira Ayşe Çetin, Musa Çetin ve Mevlit Ali Çetin yaralandı.

Ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mira Ayşe Çetin Mersin’e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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