Mersin polisi lösemili çocukları mutlu etti

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin polisi, lösemili çocukları ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftasında örnek bir davranışa imza attı. Polisler, İl Göç İdaresi personeli ile birlikte kentte bulunan Türk ve yabancı uyruklu lösemili çocukları ziyaret ederek, hijyen kiti, maske, balon, gıda paketi ve çeşitli hediyeler verdi.

Polisleri karşısında gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, güzel bir zaman geçirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.