Mesleki ve Teknik Eğitim ile Sosyal Uyum Projesi'nin lansmanı Mersin'de yapıldı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yolu ile Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin tanıtımı Mersin'de yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki ve Teknik Eğitim ile Sosyal Uyum Projesi'nin lansmanı Mersin'de yapıldı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yolu ile Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin tanıtımı Mersin'de yapıldı

İHA

Mesleki ve Teknik Eğitim ile Sosyal Uyum Projesi'nin lansmanı Mersin'de yapıldı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yolu ile Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin tanıtımı Mersin'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yolu ile Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin tanıtımı Mersin'de yapıldı.
Proje tanıtımına, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, İş Kur İl Müdürü Mustafa Kutlu, meslek lisesi müdürleri ve yöneticileri katıldı. Toplantıda Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı okullarda genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan proje, işgücü piyasasında yüksek talep alan işlerde geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik kapsayıcı, kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimi arttırma hususları ele alındı. Projenin genel amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmek. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan proje, iş gücü piyasasında yüksek talep alan işlerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) ve Türk öğrencilere yönelik kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimi arttırmayı hedeflemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay olmak üzere 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisesinde yaklaşık bin 150 atölye baştan sona yenilenecek. Proje, bilişim, elektrik/elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 22 meslek alanını kapsıyor.

"50 milyon Euro bütçeli proje"
Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, projenin 50 milyon Euro bütçeli proje olduğunu belirterek, "Bir yandan atölyelerimiz ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerimizin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda proje süresince 10 bin öğrencimize destek sağlanıyor. 55 pilot okulumuzdaki tüm geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler ile bunun yüzde 40'ı kadar ihtiyaç sahibi Türk öğrenci bu desteklerden yararlanıyor. Tüm dünyada Covid19 sürecinin yüz yüze eğitimi durdurmasını takiben birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim süreci eğitim bilişim ağı üzerinden başlamıştır. Bu süreçte ekonomik olarak dezavantajlı grupların internet ve bilgisayar gibi ekipmanlara sahip olmamaları nedeniyle eğitime erişimleri aksamıştır. Proje kapsamında pilot okullarımızda bulunan Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı ev sahibi topluluk öğrencilerinin EBA üzerinden sağlanan uzaktan eğitme kesintisiz erişimini sağlamak için toplamda 4 bin 500 öğrenciye tablet bilgisayar internet paketleri ile birlikte teslim edilecektir" dedi.
2021 yılı sonuna kadar sürmesi planlanan proje, bu tarihe kadar 10 bin 000 öğrenciye destek sağlanmış olacak ve 22 meslek alanında bin 150 atölye tadilat ve donanım olarak tamamen yenilenmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin polisi lösemili çocukları mutlu etti
YEREL HABERLER Mersin polisi lösemili çocukları mutlu etti
'Çatal burun' cinsi av köpeklerini narkotik köpeği olarak yetiştirmeye talip
YEREL HABERLER 'Çatal burun' cinsi av köpeklerini narkotik köpeği ...
Mersin’de taktak motoru devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de taktak motoru devrildi: 4 yaralı
Katliam kurbanı kadınların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı
YEREL HABERLER Katliam kurbanı kadınların cenazeleri hastane morguna ...
Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara ...
Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara ...
Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihar ...
Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara ...
Mersin ve Adana’nın ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06 Mersin ve Adana’da ekimin zam şampiyonu salatalık olurken, limon fiyatı en fazla düşen ürün oldu
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın ekim ayı enflasyonu yüzde ...
Gültak: "Sözlerim çarpıtıldı"
YEREL HABERLER Gültak: "Sözlerim çarpıtıldı"
Toroslar’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Yenişehir Belediyesi Ülkü Ongun Kütüphanesi kuruluyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Ülkü Ongun Kütüphanesi kuruluyor
Boşanma aşamasındaki koca katliam yaptı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ile birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki koca katliam yaptı Mersin'in ...
Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, intihara ...
Yenişehir Belediyesinden gençlere Avrupa’da istihdam garantili eğitim fırsatı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden gençlere Avrupa’da istihdam ...
Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürdü, intihara ...
Çaldığı otomobille kaza yapınca, yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille kaza yapınca, yakalandı
Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline 'ulaşım modelleme simülasyonu ...
Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
MEÜ, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri sıralamasında Türkiye 19’uncusu
YEREL HABERLER MEÜ, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri ...
Silifke'de 2 torbacı yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de 2 torbacı yakalandı
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Toroslar'da aromatik bitkiler üretim tesisi kuruluyor
Tarihi Taşhan'dan İzmir'e bir kamyon dolusu yardım
YEREL HABERLER Tarihi Taşhan'dan İzmir'e bir kamyon dolusu yardım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X