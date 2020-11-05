Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor



Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) MERSİN'in Mut İlçesinde tuvalete gitmek için evden çıkan zihinsel engelli 13 yaşındaki Mevlüt Paylı'dan iki gündür haber alınamıyor.

Merkez Kültür Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli Mevlut Paylı, önceki gün saat 13.00 sıralarında evin dışında bulunan tuvalete gitmek için evden çıktı. Mevlüt'ün uzun süre dönmemesi üzerine endişelenen anne Havva paylı, tuvalette olmadığını görünce bir yakınına gitmiş olabileceğini düşündü. Yakınlarını arayarak oğlunun onlarda olup olmadığını soran Havva Paylı, olumsuz yanıt alınca durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan kayıp başvurusu sonrası polis ve jandarma, Mevlüt Paylı'yı bulmak için çalışma başlattı. ancak, bir sonuç alınamadı.

Öte yandan sosyal medya platformlarında da kayıp Mevlüt'ün fotoğrafları paylaşılarak, görenlerin güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2020-11-05 07:27:54



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