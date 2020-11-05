"Dünya" uyuşturucuları tek tek buldu

Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeği 'Dünya'nın da katıldığı aramalarda, skunk, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde 4 şahsın uyuşturucu sattığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, şahısların 1 ev ve iş yerinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi yakaladı. Ev ve iş yerinde narkotik dedektör köpeği 'Dünya'nın da desteğiyle arama yapan ekipler, 182 gram skunk, 18 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ile uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 745 lira para ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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