Afgan Ticaret Ataşesi Azadani’den Mersinli yatırımcılara çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afgan Ticaret Ataşesi Azadani’den Mersinli yatırımcılara çağrı

İHA

Afgan Ticaret Ataşesi Azadani’den Mersinli yatırımcılara çağrı

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan’a ülkesinin yatırım fırsatlarını anlattı. Online toplantıda, enerji sektörü, madencilik ve yaş meyve sebzede işbirliğinin artırılabileceğini belirten Azadani, bu sektörlerde Mersinli yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceklerini söyledi.
Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, düzenlenen online toplantıda MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile bir araya geldi. Afganistan Ticaret Ataşe Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori’nin de katıldığı toplantıda, Mersin ile Afganistan arasındaki ticareti artırmanın yolları arandı.

“Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor”
Ülkesinin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Azadani, iki ülkenin ilişkilerinin çok eskilere dayanmasına rağmen ticaretinin istenilen seviyelerde olmadığına dikkat çekti. Ticareti artırmaktaki kararlılığını vurgulayan Azadani, “Türkiye ile Afganistan arasında bir hava koridoru kuruldu ve düzenli ulaşım sağlanıyor. Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor. Ülkemiz zengin doğal kaynaklara sahip. Ayrıca ciddi anlamda enerji üretimimiz var ama bunu çok da fazla dışarı ihraç edemiyoruz. Bu nedenle gerek enerji alanındaki yatırımlara gerekse uygun maliyetli enerji imkanı dolayısıyla diğer yatırımlar için bölgemiz bakir bir alan olarak nitelenebilir. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Zengin maden yataklarına sahibiz. Özel şirketlerimiz bu anlamda birçok işbirliğine açık. Ayrıca kuru ve taze meyvede iyiyiz. Türkiye’ye ihracatımız da var. Özellikle kuru meyvede çok kaliteli ürünlerimizi oldukça uygun fiyata veriyoruz. Bu alanlar işbirliğine açık olduğumuz alanlar” dedi.

“Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız”
Başkan Kızıltan da iki ülke arasındaki kardeşliğe dikkat çekti. Her türlü işbirliğine, ticareti geliştirmek adına atılacak her türlü adıma sıcak baktıklarını vurgulayan Kızıltan, “Bizler ülkenize almak için gelmeyiz. Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız. Karşılıklı ticaretimizi artırıp her iki tarafın da kazanması bizim önceliğimiz. Bu nedenle özel sektör temsilcilerimizi B2B toplantılarda buluşturup önümüzdeki süreçte işbirliklerini artırmalarına destek olabiliriz” diye konuştu.
Türkiye’nin, özellikle Mersin’in yaş meyve sebzede çok iddialı olduğunu, kaliteli ürünleri bulunduğunu belirten Kızıltan, yapılacak güç birlikleriyle daha geniş alanlara ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Dünya" uyuşturucuları tek tek buldu
YEREL HABERLER "Dünya" uyuşturucuları tek tek buldu
Mersin'de yerel zeytin genetik kaynakları koruma altında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay: "Zeytin genetik kaynaklarımız korunuyor, bazı çeşitlerde ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Mersin'de yerel zeytin genetik kaynakları koruma ...
MTOSB'den İzmir’e yardım tırı
YEREL HABERLER MTOSB'den İzmir’e yardım tırı
Mersin’de kaybolan engelli çocuk bulundu
YEREL HABERLER Mersin’de kaybolan engelli çocuk bulundu
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
YEREL HABERLER Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan ...
Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor
YEREL HABERLER Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor
Sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı Sahte bahis kuponu düzenleyip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: ...
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması ...
`Bozyazı kavutu´, Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesi´ne girdi
YEREL HABERLER `Bozyazı kavutu´, Avrupa Geleneksel Lezzetler ...
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB’de ...
Toroslar’a ilk kar düştü, festival heyecanı arttı
YEREL HABERLER Toroslar’a ilk kar düştü, festival heyecanı arttı
Katliam kurbanı kadınlar yan yana toprağa verildi 15 yaşında evlenen Güleser Çınar, annesi Nuran ve kardeşi Mislina gözyaşları arasında defnedildi Baba Murat ve kızı Damla birbirlerine sarılarak teselli olmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Katliam kurbanı kadınlar yan yana toprağa verildi 15 ...
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını, çocuklarının gözü önünde öldürüp, intihar etmiş (2)
YEREL HABERLER Eşini, kayınvalidesini ve baldızını, çocuklarının ...
Tarsus’tan İzmir’e 6 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tarsus’tan İzmir’e 6 tır yardım malzemesi gönderildi
Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ...
Gültak: “Şahsımla ilgili karalama kampanyası başlatıldı” Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bazı haberlere konu olan “Her şeyi devletten beklemeyin. Gidin sıfır ev” şeklinde bir cümle sarf etmediğini söyledi Gültak: "Sözlerim çarpıtıldı. Video ortada. Vicdanlarınıza bırakıyorum”
YEREL HABERLER Gültak: “Şahsımla ilgili karalama kampanyası ...
Erdemli'de çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Erdemli'de çevre düzenlemesi
Belarus Nükleer Santrali’nin ilk güç ünitesi elektrik şebekesine dahil edildi
YEREL HABERLER Belarus Nükleer Santrali’nin ilk güç ünitesi elektrik ...
2020 AB İklim Diplomasisi Haftası başladı. Bu yıl AB ve UNDP Türkiye Ofisleri 'İklim Diplomasisi Haftası’nı birlikte kutluyor
YEREL HABERLER 2020 AB İklim Diplomasisi Haftası başladı. Bu yıl AB ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği sürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği ...
Mersin Hal Kompleksinin duvarları renkleniyor
YEREL HABERLER Mersin Hal Kompleksinin duvarları renkleniyor
Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem ...
Atık plastikte ithalat kotasının yüzde 80'e çıkarılması isteniyor
YEREL HABERLER Atık plastikte ithalat kotasının yüzde 80'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X