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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emlakçılar sektöre getirilen standarttan memnun

İHA

Emlakçılar sektöre getirilen standarttan memnun

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Emlak ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile sektöre getirilen standarttan memnun. Yönetmelik ile başta Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu olmak üzere sektöre birçok düzenleme getirildiğine işaret eden meclis üyeleri, önümüzdeki süreçte bu uygulamalara geliştirilerek devam edilmesini bekliyor.
MTSO 39 No’lu Emlak Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektörün sorunları ve beklentilerle ilgili açıklama yaptı. Bir takım yeni yasal değişikliklerin sektöre yansımaları ve pandemi sürecinin etkilerini değerlendiren meclis üyeleri, yaşanan sıkıntıların çözümü adına önerilerini de dile getirdi.

“Yeni uygulamaları çok yerinde buluyoruz”
Meclis Üyesi Murat Has, sektöre getirilen yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile Emlak Danışmanı ve Sorumlu Emlak Danışmanı Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale getirildiğini kaydeden Has, “Bu zorunluluk üzerine odamız tarafından gerekli girişimler başlatılmış, başvuran arkadaşların eğitim almaları ve sınava girmeleri sağlanmıştır. Bu uygulama, sektöre büyük fayda getirdi” dedi.
Elinde yeterlilik belgesi olmayan kişilerin gayrimenkul sektöründe pazarlama yapamayacağını ifade eden Has, “Aynı zamanda en az lise mezunu olunması şartı, kendisine ait bir yer açmadan önce kişinin en az 12 yıl emlak ofisinde çalışmış olması şartı gibi zorunluluklar da getirildi. Bu uygulamaları çok yerinde buluyoruz. Dünyanın en prestijli iş kollarından birisi olmasına rağmen yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle sektöre yönelik halk arasında olumsuz bir imaj oluşmuştu. İnsanlar bir emlak ofisine girdiğinde bankaya giriyor gibi karşı tarafa güveniyor olmalı. Yeni uygulamalarla bu hedefe ulaşılacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Komisyon oranlarında da düzenleme bekliyoruz”
Önümüzdeki süreçte lise mezunu kavramının üniversite mezunu olarak güncellenmesini, sürekli bir gelişim içine girilmesini beklediklerini vurgulayan Has, “İçinde komisyon oranları gibi düzenleme beklediğimiz bir takım maddeler bulunmasına rağmen sektör temsilcileri olarak atılan adımdan çok memnununuz” diye konuştu.
Covid19 sürecinin sektöre etkilerini de değerlendiren Has, emlak sektörünün yaşadığı olumsuzluklara değindi. Sorunların çözümü için kurumsal firmaların çoğalması gerektiğini belirten Has, firmaların bir araya gelip birlikte hareket edip ortak adımlar atarak güçlenmesi gerektiğini söyledi. “Mersin Birleşmiş Emlakçılar gibi bir isimle grup oluşturup, atılacak adımlar yazılı olarak belirlenip resmiyet kazandırılıp ardından herkesin buranın üyesi olmasıyla güç birliği oluşturularak ortak hareket edilebilir” önerisini sunan Has, bu sayede Mersin olarak sorunlarla daha rahat başa çıkabileceklerine inandığını ifade etti.

“Yabancı uyrukluların talebi arttı”
Meclis Üyesi Nuh Yükselgüngör ise sektörün mevcut durumunu değerlendirdi. Pandemi döneminde düşen banka kredi faizleriyle birlikte sektörde kısa süreli de olsa bir hareket yaşandığını kaydeden Yükselgüngör, bu dönemde bazı daire fiyatlarının durumdan yararlanılarak yükseltilmesinden şikayetçi oldu. Önümüzdeki süreçte artacak inşaat malzemesi maliyetlerine paralel konut fiyatlarının daha da artacağına işaret eden Yükselgüngör, yalnızca inşaat malzemesi değil, arazi fiyatlarının da ciddi ölçüde yükseltilmesinin sorun oluşturduğunu dile getirdi. Bu dönemde ağırlıklı olarak müstakil villaların ya da villa yapılabilecek küçük parsele talebin arttığını kaydeden Yükselgüngör, bir artışın da yabancı uyruklu kişilerin talebinde yaşandığını söyledi. Özellikle Suriyeli ve Iraklı alıcıların talebinin arttığını anlatan Yükselgüngör, “Yabancı uyruklu kişiler bu dönemde Türk vatandaşlığı alabilmek adına yatırım yapmayı tercih ediyor. Mevcut durumda iş yeri, ofis, dükkan satışı ya da kiraları çok durgun olmasına rağmen komple bina satışı, cadde üzerinde dükkan, AVM ya da banka yerlerine yabancıların ilgisi devam ediyor. İleriye yönelik yatırım hedefliyorlar” ifadelerini kullandı.
Son dönemlerde bu hareketliliği yavaşlatacak bir uygulamanın getirildiğine de dikkat çeken Yükselgüngör, “Geçmişte yabancı uyruklu bir kişi bir konutun 3’üncü alıcısı olabiliyordu ama şu anda bir konut ya da iş yeri eğer iki kez el değiştirmiş ise üçüncü alıcısının yabancı uyruklu bir kişi olmasının önüne geçildi. Yabancı uyruklular ancak sıfır ya da ikinci el ofis ya da konut alabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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