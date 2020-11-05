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Türkiye meyve sebze ihracatında uzak diyarlarda rekor kırdı Ekim ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 artışla 264,4 milyon dolara ulaştı Sin: "Alternatif pazar arayışında başarılı sonuçlar almaya başladık"

İHA

Türkiye meyve sebze ihracatında uzak diyarlarda rekor kırdı Ekim ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 artışla 264,4 milyon dolara ulaştı Sin: "Alternatif pazar arayışında başarılı sonuçlar almaya başladık"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, ekim ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 artışla 264,4 milyon dolara ulaştığını, sektör olarak en fazla dış satımı Rusya’ya gerçekleştirirken Bangladeş, Hindistan ve İsrail pazarlarında rekor artışlara imza attıklarını açıkladı.
Yılın ilk 10 ayında 148 ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren sektörün geleneksel pazarlarda güçlenmeye devam ederken alternatif pazarlara da büyük önem verdiğini kaydeden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, “Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızın sonuçları ekim ayı ihracat raporlarına en çarpıcı şekilde yansıdı. Ülkemizde yaş meyve ve sebze sektörü üretim miktarı ve ürün kalitesiyle büyük gelişim gösteriyor. Dünyanın her ülkesiyle yarışabilecek durumdayız. İhracat için görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız ülke sayısı her geçen ay artıyor. İhracatçı firmalarımız devlet desteklerinden daha fazla yararlandırılırsa yeni pazarlarda kalıcı ve güçlü olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Bangladeş’e ihracat yüzde 313 arttı
Ekim ayında dünya pazarlarında 498 bin 398 ton yaş meyve ve sebzeyi pazarlayan sektörün ülkeye 264 milyon 604 bin dolar döviz kazandırdığını, ortaya çıkan bu performansta Bölgemizin payının yüzde 53 olduğunu vurgulayan Başkan Nejdat Sin, “Ekim ayında en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler arasında yüzde 77,3 milyon dolar değer ile Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 27,7 milyon dolar değer ile Irak, 15,3 milyon dolar değer ile Ukrayna takip etti. Ekim ayında geleneksel pazarlarımızda güçlenmeye devam ederken, en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Bangladeş, Hindistan ve İsrail oldu. Bangladeş’e yüzde 313 artış ile 5,8 milyon dolar, Hindistan’a yüzde 123 artış ile 3,7 milyon dolar ve İsrail’i yüzde 102 artış ile 9,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerin yanında Almanya, Romanya, Bulgaristan, Suriye, Birleşik Krallık ve Çekya pazarlarında da önemli artışlar elde ettik” diye konuştu.

Limon, en fazla ihraç edilen ürün
Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Nejdat Sin, şunları söyledi:
“Ekim ayında en fazla ihraç ettiğimiz ilk üç ürün limon, mandarin ve üzüm oldu. Narenciye sezonuna hızlı bir başlangıç yaptık. Limonda yüzde 24 artışla 54,2 milyon dolarlık, mandarinde yüzde 15 artışla 43,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda en fazla ihracat artışı sağladığımız ürünlerin başında şeftali, erik ve çay yer aldı. Şeftalide yüzde 542 artış ile 1,8 milyon dolarlık, erikte yüzde 216 artışla 2,4 milyon dolarlık, çayda yüzde 116 artışla 1,6 milyon dolarlık ihracat performansına imza attık. Söz konusu dönemde domates, armut, incir, biber ve şalot soğan ihracat artışı kaydettiğimiz diğer ürünleri oluşturdu.”

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