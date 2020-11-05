Mersin'de, 153 litre sahte içki ele geçirildi

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 4 farklı adrese baskın yapan polis ekipleri, 153 litre sahte içki ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki kullanımından kaynaklı ölümler üzerine çalışmalarını sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 4 adrese baskın düzenledi. Ev, iş yeri ve depolardaki aramalarda 153 litre sahte içki ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-11-05 12:27:50



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