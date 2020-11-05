Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 4 kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını saptadı. Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen jandarma, narkotik arama köpeği Dünya'nın da yardımı ile 182 gram skunk, 18 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 3 adet hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 745 TL ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-11-05 12:27:17
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