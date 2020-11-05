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Özyiğit: "Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktası olacak" Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile kırsal mahalleler olan Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Çukurkeşlik’i gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Özyiğit: "Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktası olacak" Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile kırsal mahalleler olan Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Çukurkeşlik’i gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkan Abdullah Özyiğit, Gelincik Tepesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığından kiralama işleminin tamamlandığını belirterek, "Oradaki sit alanı dışında özel iki mülkiyet var. Mülk sahipleri ile görüşmelerimiz sürüyor, mülkiyet meselesi kısa sürede çözülecek ve orası kentin en güzel noktalarından biri haline gelecek. Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktası olacak" dedi.
Başkan Özyiğit, beraberinde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile kırsal mahalleler olan Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Çukurkeşlik’i gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları görüp talepleri yerinde dinleyen Özyiğit, hem blediyenin çalışmalarını anlattı hem de vatandaşların görüş ve önerilerini aldı.
Kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Emirler Mahallesi’ni ziyaret eden Özyiğit, mahalle muhtarı Rüştü İkiz ve mahalle sakinleriyle buluştu. Emirler’i Yenişehir’in bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Özyiğit, 2021 yılı programına aldıkları Gelincik Tepesi Projesi hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Özyiğit, mahallenin simgesi yüz yıllık çınar ağacının bulunduğu alanı ve Karacaoğlan Çeşmesi’nin bulunduğu bölgeyi de yenileyeceklerini söyledi.
Gelincik Tepesi’nin Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktalarından biri olacağını kaydeden Özyiğit, “Amacımız Yenişehir’e üst seviyede hizmet etmek ve sizin fikirlerinizi alarak, istekleriniz doğrultusunda eksiklikleri gidermek. Muhtarımızla iyi bir iletişimimiz var, sorunların iletilmesi ve çözümü noktasına aktif olarak Mersin Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Emirler Mahallemizde 400 metre uzunluğunda toplamda 2 bin metrekarelik alanda parke taş uygulaması, 16 bin metrekarelik sathi kaplama ve 2 bin 300 metrekarelik stabilize yol çalışması yaptık. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. Emirler, Yenişehir’in balkonu pozisyonunda. Burada bildiğiniz gibi Gelincik Tepesi var. 2021’de ele alacağımız çok önemli bir proje. Gelincik Tepesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığından kiralama işlemini tamamladık. Oradaki sit alanı dışında özel iki mülkiyet var. Mülk sahipleri ile görüşmelerimiz sürüyor, mülkiyet meselesi kısa sürede çözülecek ve orası kentin en güzel noktalarından biri haline gelecek. Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktası olacak. Şuanda bulunduğumuz mekan çok özel, hemen aşağıda Karacaoğlan Çeşmesi var. Asırlık bir çınarın gölgesinde oturuyoruz, dolayısıyla burası yeniden düzenlenecek. Burada ağacımızın daha iyi korunması sağlanacak, Karacaoğlan Çeşmesi’nin etrafında daha güzel bir proje ile belki hafta içi ve hafta sonu vatandaşların oturup dinlenebileceğe bir mekan oluşturabiliriz. Emirler’i, Yenişehir’in çekim merkezi yapma arzusundayız. Sizin fikrini alınmadan herhangi bir şey yapılmayacak. Eksik varsa biz o eksikleri tamamlayacağız. Burayı ahengi ve mimarisi ile uyumlu olan bir yer haline getireceğiz. Ortak aklı koyacağız ve en güzeli olacak" diye konuştu.

“Ekipler sürekli gezerek, mahallerdeki sorunları tespit ediyor”
Özyiğit, Emirler'in ardından İnsu Mahallesi'ni ziyaret etti. Yenişehir Belediyesi ekiplerinin mahalleleri sık sık gezerek, sorunları tespit ettiğini ve bu sorunlara çözüm ürettiğini ifade eden Özyiğit, İnsu Mahallesi sakinlerine ve muhtar Saddettin Kök’e misafirperverlikleri için de teşekkür etti. Özyiğit, “İnsu bizim gerçekten de çok müstesna bir mahallemiz, burada yaşayan vatandaşlarımız son derece mutlu. Sizler ihtiyaçlarınızı bize ulaştırdıktan sonra bizim de görevimiz bu ihtiyacınızı karşılamaktır. Ekiplerimiz mahallelerimize sürekli olarak ziyaretler gerçekleştirerek, sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüme kavuşturuyor. El ele verip halkımızın taleplerin yerine getirmek ve dayanışmayla daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak hepimizin arzusu birbirimize bu konuda destek olacağız. Pandemi döneminde İnsu Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza gerek hijyen gerekse de gıda paketi ulaştırmak noktasında Sosyal Hizmet Ekiplerimiz gerekli çalışmayı yaptılar. İhtiyaç olduğu anda Yenişehir Belediyesi daima vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
Özyiğit, daha sonra Kocahamzalı Mahallesi’ni ziyaret ederek, burada incelemelerde bulundu. Vatandaşlar eşliğinde mahallede sokak sokak gezen Özyiğit, talepleri yerinde dinledi.
Kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Özyiğit, son olarak Çukurkeşlik Mahallesi’ne gitti. Mahalle muhtarı Süleyman Kuş ve vatandaşlarla bir araya gelen ve pandemi nedeniyle Çukurkeşlik Mahallesi’nde yapamadıkları Yenidünya Festivali’ni 2021 yılında yapmak istediklerini belirten Özyiğit, “Pandemi döneminde biraz mesafemiz oldu ama yine de birbirimizle ilişkiyi kesmedik. Dayanışmayı en süt seviyede gösterdik. Mahallemizin ihtiyaçlarına yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ettik. Her mahalleye eşit hizmet götürme anlamında Yenişehir Belediyemiz hassas davranıyor. Çukurkeşlik Mahallemizde bir festival düşünmüştük. Pandemi nedeniyle bu dönemde gerçekleştiremedik ama 2021 yılının Mayıs ayında inşallah burada Yenidünya Festivali düzenleyeceğiz. Türkiye’de belki de en güzel yenidünya meyvesinin yetiştiği mahalledeyiz. Burada bir Yenidünya Festivali yapmak istiyoruz, bu şekilde burada bir şenlik olur ve ürünümüzü daha fazla tanıtmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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