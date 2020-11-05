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İzmir´e destek için giden arama kurtarma ekipleri Mersin´e döndü

DHA

İzmir´e destek için giden arama kurtarma ekipleri Mersin´e döndü


MERSİN, (DHA)MERSİN'den İzmir´de yaşanan deprem için desteğe giden Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, görevlerinin başına döndü. Ekipleri, İtfaiye Merkez Grup Amirliği´ndeki ekip arkadaşları karşıladı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi ile depremin ardından yola çıkarak İzmir´e desteğe gitti. Alandaki çalışmalarını diğer kurtarma birimleri ile birlikte ortaklaşa yürüten Büyükşehir ekipleri, Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Doğanlar Apartmanı´nda arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler ile diğer birimler Doğanlar Apartmanı´nın enkazından 7 kişiyi canlı olarak çıkardı. Mersin´e dönen ekipler, yaşanan acı olaya rağmen sergiledikleri misafirperverlikten dolayı İzmir halkına teşekkür etti.
7 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdür Vekili Zeki Karakaya, 15 kişilik ekiple birlikte İzmir´deki çalışmalara katıldıklarını hatırlatarak, "Oraya ulaştığımızda Elif bebeğin enkaz altından çıkarıldığı Doğanlar Apartmanı´nda görevlendirildik. Biz oraya gittiğimizde diğer ekipler çalışmalarına başlamıştı. Biz de onların çalışmalarına katıldık. 4 gün içerisinde 7 kişi sağ olarak çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bizi orada yalnız bırakmadı. Destek verdi, güç verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bütün ekiplere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı İzmir halkının tümüne teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir daha inşallah bu tür afetleri yaşamayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-11-05 14:54:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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