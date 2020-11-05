47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan A.D., yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl, başka bir suçtan da 9 yıl olmak üzere toplam 47 yıl hapis cezası bulunan A.D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-11-05 14:56:27



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