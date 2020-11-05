Atlılar Mahallesinin ismi 'Sadiye' olarak değiştirildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından mahallelinin isteği üzerine meclis gündemine getirilen Atlılar Mahallesinin isminin, belediye meclis üyelerinin oy birliği ile 'Sadiye' olarak değiştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1864 yılında Çerkes sürgününün ardından Rusya'dan gelen Çerkesler, Suriye’ye doğru bilinmez bir yolculukta iken Mersin’de gemileri bozulunca Sultan II. Abdülhamid Han'ın kızı Şadiye Sultan'ın yardımlarıyla Toroslar'ın eteğindeki Atlılar Mahallesine yerleştirildi. Kendilerine tahsis edilen yerleşim yerine vefa borcu olarak Sadiye ismini veren Çerkesler, 1960 ihtilalinden sonra 'Atlılar' olarak değiştirilen mahallelerinin eski adı 'Sadiye'ye Toroslar Belediye Meclisinin onayıyla kavuştu.

"Başkanımıza duyarlılığından dolayı minnettarız"

Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen isim değişikliği talebinin ardından Atlılar Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret ederek, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Mersin Sadiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Duman ve mahalle sakinlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, mahallelerini eski adına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıkların belirten Muhtar Özdemir, "Sadiye ismi, köyümüze yerleştirilen zor durumdaki kardeşlerimize yardımcı olan Sultan 2'nci Abdülhamid'in kızı Şadiye Hanımdan geliyor. Köylümüz bu ismi kabul etmiş, benimsemiş ve Sadiye olarak kullanılmaya devam ediliyor. Hatta resmi dairelerde bile Sadiye olarak biliniyor.1960 ihtilalinden sonra mahallemizin ismi Atlılar olarak değiştiriliyor. Biz de mahalle sakinlerimizin yoğun isteği üzerine isim değişikliği ile ilgili imza dilekçemizi Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ilettik ve meclis gündemine getirdiler. Köyümüzün ismi Sadiye olarak değiştirildi. Başkanımıza ve konuyu oy birliğiyle kabul eden meclis üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Yusuf Duman da köylerinin tarihçesini araştırmasından dolayı Başkan Yılmaz'a memnuniyetini dile getirerek, "Dernek olarak kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Başkanımız, köyümüzün tarihçesini araştırmış. Bu bizi daha da memnun etti. Köyümüz eski ismine kavuştu. Başkanımıza ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadiye ismi mahallemize hayırlı olsun"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Sadiye Mahallesine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Atlılar Mahallesi sakinlerimizin mahallelerinin ismini değiştirmek üzere belediyemize bir talepleri oldu. Belediye Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla halk arasında bilinen ismi olan 'Sadiye' olarak değiştirilmiştir. Mahallenin eski ismine kavuşması bizleri de sevindirdi. Sadiye Mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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