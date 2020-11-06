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550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar

DHA

550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de `Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi´ kapsamında 2 görme engelli ile birlikte 2 kadın ve 6 erkek yardımcı pilot 550 kilometre pedallayarak 10 Kasım'da Anıtkabir'e Atatürk'ün huzuruna çıkacak.
Bu yıl 4´üncüsü düzenlenen Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi, Merkez Toroslar ilçesi Cumhuriyet Meydanı´nda start aldı. 2 görme engelli bisikletli ile 2 kadın ve 6 erkek co-pilotun katıldığı tur 5 gün sürecek.Ata'ya Saygı turunu düzenlemekten dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, "Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi´ kapsamında düzenlediğimiz turun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 2 görme engelli, 2 erkek ve 6 erkek yardımcı pilot ile 550 kilometre yol gideceğiz. 5 gün sonra 10 Kasım´da Ata´nın huzuruna çıkacağız. Bu tarifsiz bir duygu. Bu turu geliştirerek geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.
Tura katılan kadın sporcudan biri olan Cansel Cansu, "Tura ilk defa katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Zor bir yolculuk olacak ama 550 kilometre pedal çevirip Atamızın huzuruna çıkacağız. Bu bizim için çok büyük bir gurur" diye konuştu.
Tura katılan görme engelli bisikletli Mustafa Bozdağ ise, "Tura geçtiğim yıl da katılmıştım. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Tüm engellileri bu tura katılmaya davet ediyorum" dedi.
Bisikletlileri uğurlamaya gelen Toroslar Belediye Başkanı Afşin Atsız Yılmaz da sporculara başarı diledi. Başkan Yılmaz, sporculara bayrak teslim etti.
550 kilometrelik tur gerçekleştirilen törenle saat 19.38´da start aldı. Yola çıkan bisikletlileri wosvoslar, off-road araçları klasik araçlar ve motosikletliler tarafından oluşturulacak kortejle uğurladı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2020-11-06 00:29:49

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