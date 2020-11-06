WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi”

İHA

WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi”

Dünya Nükleer Birliği’nin (WNA) yeni Genel Müdürü Sama Bilbao y León, korona virüs salgınının ülkelere düşük karbonlu, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji sistemleri için planlama fırsatı verdiğini belirtti. León, “Hükümetler, korona virüs krizinin yanı sıra iklim değişikliği, hava kirliliği ve enerji yoksulluğu gibi kronik sorunlarla mücadele ederek gelecekteki krizleri önlemek için nükleer enerjiye yatırım yapma fırsatına sahiptir” dedi.
Bu ayın başlarında WNA Genel Müdürü olarak seçilen Sama Bilbao y León, çevrimiçi olarak düzenlenen 2020 Singapur Uluslararası Enerji Haftasına katıldı. León, burada yaptığı sunumda, elektrik sistemini karbonsuzlaştırmaya yönelik olarak atılan son adımların etkisiz olduğunu vurgulayarak, 2000 yılında dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 36'sının düşük karbonlu enerji kaynaklarından üretildiğini, 2017 yılına gelindiğinde de bu rakamın hemen hemen aynı kaldığını söyledi. León, aradan geçen 17 yıl boyunca rakamların aynı düzeyde kalmasını, “Bu, temiz enerjiye yönelik olarak şimdiye kadar attığımız adımların dekarbonizasyon hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olmadığını açıkça göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız büyük yatırımlara rağmen hala hedefimize ulaşamadık” sözleriyle yorumladı.

“Nükleer enerji kullanımı artmalı”
İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için nükleer enerji kullanımında artış sağlanması gerektiğinin altını çizen León, “Küresel korona virüs pandemisinin çok büyük bir ekonomik etkisi oldu. Tüm ülkeler gerçekten sürdürülebilir bir dünya inşa etme fırsatı sağlamak için gereken siyasi tepkileri çok yakından takip ediyor. Hükümetler, korona virüs krizinin yanı sıra iklim değişikliği, hava kirliliği ve enerji yoksulluğu gibi kronik sorunlarla mücadele ederek gelecekteki krizleri önlemek için nükleer enerjiye yatırım yapma fırsatına sahiptir. Nükleer enerji ülke ekonomilerine önemli getiriler sağlamasının yanı sıra, toplumların daha temiz ve adil bir gelecek inşa etmesine de yardımcı olacaktır. Nükleer enerji yatırımları aynı zamanda küresel enerji güvenliğinin güçlendirilmesine ve genel enerji arzına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Yeni nükleer tesislerin çok hızlı bir şekilde inşa edilebileceğini belirten León, “Bu da bize, düşük karbonlu enerji kaynaklarından enerji üretimimizi çok hızlı bir şekilde artırmamız gerektiğinde nükleer enerjinin önemli bir seçenek olduğu konusunda umut veriyor” ifadelerini kullandı.
León, yeni santraller inşa etmenin yanı sıra mevcut nükleer santral filosundan da tam anlamıyla yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Daha güvenli elektrik üretimi
Elektrik ve enerji güvenliğinin sağlanmasının uzun vadeli bir strateji gerektirdiğini söyleyen León, güvenilir bir elektrik kaynağının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ise şöyle anlattı:
“Burada 3 özellik öne çıkıyor. İlki, üretim tesislerinin sürekli fiziksel mevcudiyeti, ikincisi ise talepte ani değişiklikler ya da hava koşullarında farklılıklar olması durumunda bile bu tesislerin kesintisiz olarak çalışabilmesi. Üçüncü ve son önemli özellik ise bu kaynakların istikrarlı bir elektrik sistemi ekonomisine yapacağı katkıdır.”
León, nükleer enerjinin tüm bu özelliklere sahip olduğuna ve dengeli bir enerji sisteminde önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Nükleer santraller güvenilir baz yük güç üretimi sağlar. Ayrıca esnek bir şekilde çalışabilirler ve hataya dayanıklı ekipmanların en iyi örnekleridirler” dedi.

“Enerji çeşitliliği son derece önemli”
Sürdürülebilir bir düşük karbonlu altyapı için dengeli enerji kaynağı ve enerji çeşitliliği gerektiğini belirten León, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu, sisteme farklı teknolojilerin dahil edilmesi gerektiği ve tüm bu teknolojilerin çok önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmenin hem de nükleer santrallerden elektrik üretmenin maliyeti düştü. Bununla birlikte, elektrik maliyeti artık elektrik sistemlerini tasarlarken dikkate alınması gereken tek parametre değil. Optimum enerji sistemini analiz ederek geleceğe baktığımızda, seviyelendirilmiş elektrik maliyeti sistem maliyeti ile desteklenmelidir. Her ülke kendine en uygun enerji tüketim modelini seçecek. Fakat enerji çeşitlendirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.”

Türkiye de yatırım yapan ülkeler arasında
Şu anda dünyanın pek çok ülkesi León’un dikkat çektiği gibi enerji çeşitliliğini artırma ve nükleer enerjiye yatırım yapma yolunda ilerliyor. Halen dünya çapında faaliyet gösteren 442 büyük nükleer güç reaktörü elektrik ihtiyacının yüzde 10’luk dilimini karşılarken, Birleşik Krallık, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Pakistan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkede 54 reaktörün inşaatı devam ediyor.
İlk ünitesi geçtiğimiz günlerde elektrik üretimine başlayan ve Rosatom’un VVER1200 reaktör tasarımıyla donatılan Belarus NGS de faaliyete geçen nükleer santraller arasında yer alıyor. Türkiye de bu güce, Rosatom’un aynı teknoloji ile donattığı Akkuyu NGS ile kavuşmaya hazırlanıyor. Çalışmaların son hızla devam ettiği santral, tamamlandığında ve 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak ve Türkiye'nin elektik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı 2021 yılı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'de gelecek yıl Akkuyu NGS'ye ek olarak iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edileceği kaydediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75’i tamamlandı DSİ Genel Müdürü Yıldız, yapımı devam eden Millet Bahçesi içinden geçen Müftü Deresindeki çalışmaları bu ay sonunda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi
YEREL HABERLER Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75’i ...
Avokado yağı için AR-GE çalışması Çekirdekleri fidan üretiminde kullanılan avokadoların geriye kalan kısmından yağ çıkarılacak Elde edilen yağın gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılması, üreticiye de gelir sağlanması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Avokado yağı için AR-GE çalışması Çekirdekleri fidan ...
Koparana 73 bin 747 lira ceza Mersin’de Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kum zambağı koruma izleme projesi etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Koparana 73 bin 747 lira ceza Mersin’de Göksu Deltası ...
Mersin’de HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarına binemeyecek
YEREL HABERLER Mersin’de HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarına ...
Yeni sezonun ilk çocuk oyunu: ‘Küçük Kara Balık’
YEREL HABERLER Yeni sezonun ilk çocuk oyunu: ‘Küçük Kara Balık’
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
YEREL HABERLER Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar
YEREL HABERLER 550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar
Vali Su, Mezitli Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Mezitli Hükümet Konağı inşaatında ...
Tarsus'ta lösemi hastası çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Tarsus'ta lösemi hastası çocuklara moral etkinliği
Atlılar Mahallesinin ismi 'Sadiye' olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Atlılar Mahallesinin ismi 'Sadiye' olarak ...
Demir, antrenörlerle bir araya geldi Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir: "Amacımız, Türk sporu ve Türk sporcusunu geliştirmek"
YEREL HABERLER Demir, antrenörlerle bir araya geldi Mersin Gençlik ...
47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı
YEREL HABERLER 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken ...
İzmir´e destek için giden arama kurtarma ekipleri Mersin´e döndü
YEREL HABERLER İzmir´e destek için giden arama kurtarma ekipleri ...
47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER 47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de ...
Özyiğit: "Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktası olacak" Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile kırsal mahalleler olan Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Çukurkeşlik’i gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Özyiğit: "Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in ...
Yenişehir Belediyesinden İzmir’e yardım eli
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden İzmir’e yardım eli
Başkan Gültak, lösemili çocuklarla birlikte maske yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, lösemili çocuklarla birlikte maske ...
Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Mersin'de, 153 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de, 153 litre sahte içki ele geçirildi
7 kişinin canlı olarak enkazdan çıkarılmasına yardım eden ekip, Mersin'e döndü
YEREL HABERLER 7 kişinin canlı olarak enkazdan çıkarılmasına yardım ...
Mersin'de aranan 74 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de aranan 74 kişi yakalandı
Toroslar Belediyesi, Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası düzenliyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası ...
Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı Mersin'de dere içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanan 2 at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki vermeyen bir at, çevre, doğa ve hayvan polisleri tarafından kurtarıldı Hayvanlar koruma altına alınırken, atların sahipleri olduğu belirlenen 2 şahsa 2 bin 841 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi ...
Ölüme terk edilen atlar koruma altında
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen atlar koruma altında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X