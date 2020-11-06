MEÜ’de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

– Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) işbirliği ile ‘Meme Kanseri Farkındalık Semineri’ düzenlendi. Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş, meme kanserinin giderek arttığına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen online seminerde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş konuşmacı olarak yer aldı.



“Erken tanı için tarama programına katılmak elzem”

“Bu ayın rengi pembe diyerek” konuşmasına başlayan Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş, meme kanserinin görülme sıklığından, risk faktörlerinden, belirtilerinden, tarama programlarından ve korunma yollarından bahsetti. Özellikle meme kanserine ilişkin değiştirilebilen risk faktörleri arasında yer alan obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıklı beslenme konularının üzerinde duran Uğraş, erken tanı için tarama programlarına katılımın elzem olduğunu, ancak her ay kendi kendine meme muayenesi yapan ya da mamografi çektiren kadın sayısının çok az olduğunu ifade etti.

Meme kanserinin tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu vurgulayan ve erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Uğraş, meme kanserinin giderek arttığına dikkat çekti. Meme kanserinin oran olarak az sayıda olmasına rağmen erkeklerde de görüldüğünü belirten Uğraş, bu nedenle erkeklerin de meme kanseri konusunda bilinçli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sanal platformda canlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda dinleyiciye ulaşıldı. Etkinliğe katılımcılar da soru ve görüşleriyle katkı sağladı.

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