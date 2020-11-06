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"Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı

İHA

"Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği'ne gelen S.D. isimli ev hanımı, sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 lira kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına işe girebilmek için 550 lira yatırdığını, daha sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını belirterek, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.

17 ilde çok sayıda kişiyi dolandırmışlar
Bunun üzerine çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, hem teknik hem fiziki takip soncunda olayı gerçekleştiren 16 kişinin kimliklerini belirledi. Belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerden, Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adliyeye sevk edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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