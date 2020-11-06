Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak

İHA

Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak

Tarsus Belediyesince 1. etap bisiklet yolunun tamamlanarak halkın kullanımına açıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın seçim meydanlarında vermiş olduğu bisiklet yolu sözünün ilk etabı tamamlanıp halkın kullanımına sunuldu. Tren Garı önünde bulunan Hacı Bektaşı Veli Parkında yer alan yürüyüş yolları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan revizyon çalışmasının ardından bisiklet yolu standartlarına uygun olarak dizayn edildi. Bu çalışmayla birlikte bisiklet yolları planlamasının da ilki hayata geçirilmiş oldu.
İlk etapta 600 metre olarak planlanan bisiklet yolu, uyarıcı tabelalarla donatılarak keyifli bir sürüş imkanı sağlanacak şekilde maviye boyandı. Altyapı ve üstyapı alanında önemli faaliyetler yürüten Tarsus Belediyesi, bu projesi ile sağlıklı yaşama teşvik edici nitelik taşıyan bisiklet kullanımına da öncülük etmiş oldu. Belediyenin bu hizmeti ile bisiklet kullanarak spor yapan vatandaşların güvenle istifade edebilecekleri bir güzergâh oluşturulmuş oldu.
Bisiklet sürmenin insan sağlığı açısından önemli bir aktivite olduğunu vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizde tesis edeceğimiz bisiklet yolları konusunda bilinçli bir şekilde hareket ediyoruz. Avrupa’da bisiklet yolları ile ilgili yazılan makaleleri dahi inceliyoruz. Bizim burada yaptığımız şey, var olan yürüyüş yolunu sağlıklı hale getirip, dönüştürmek şeklinde oldu. Standartlar göz önüne alınarak yapılan iş, özel ve anlamlı. Tüm dünya bisiklet yollarına önem vermeye başladı. Tarsus Belediyesi olarak, hem otomobil trafiğini azaltmak amacıyla hem de çevresel faktörleri göz önünde bulundurup, bisiklet dostu kent olma yolunda çalışmalar yapmak istiyoruz. Oluşturduğumuz komisyonlar ve kent konseyimizin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı önünden başlayarak Hacı Bektaşi Veli Parkı ile tren yolu arasında olan 600 metrelik yol, bizim ilk etap çalışmamız olarak halkın kullanımına açıldı. Çalışma yürütülen diğer etaplarda ise 0.5 ince asfalt ve serpme kauçuk ile malzemeler kullanmayı hedefliyoruz. Bunları yaparken uygulamaların yapılacağı alanlarda zemin ıslahı da gerçekleştireceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gültak’tan çağrı: “Lösemili çocuklarımızın yanında olalım”
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan çağrı: “Lösemili çocuklarımızın ...
Yenişehir Belediyesinden çocuklara steril kitap
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çocuklara steril kitap
Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevirecekler
YEREL HABERLER Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal ...
Bozyazı’da jandarma okul servis araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Bozyazı’da jandarma okul servis araçlarını denetledi
"Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev ...
MEÜ’de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
YEREL HABERLER MEÜ’de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla ...
Mersinli 2 kişi Irak'ta iş kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersinli 2 kişi Irak'ta iş kazasında hayatını ...
WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi”
YEREL HABERLER WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım ...
Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75’i tamamlandı DSİ Genel Müdürü Yıldız, yapımı devam eden Millet Bahçesi içinden geçen Müftü Deresindeki çalışmaları bu ay sonunda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi
YEREL HABERLER Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75’i ...
Avokado yağı için AR-GE çalışması Çekirdekleri fidan üretiminde kullanılan avokadoların geriye kalan kısmından yağ çıkarılacak Elde edilen yağın gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılması, üreticiye de gelir sağlanması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Avokado yağı için AR-GE çalışması Çekirdekleri fidan ...
Koparana 73 bin 747 lira ceza Mersin’de Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kum zambağı koruma izleme projesi etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Koparana 73 bin 747 lira ceza Mersin’de Göksu Deltası ...
Mersin’de HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarına binemeyecek
YEREL HABERLER Mersin’de HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarına ...
Yeni sezonun ilk çocuk oyunu: ‘Küçük Kara Balık’
YEREL HABERLER Yeni sezonun ilk çocuk oyunu: ‘Küçük Kara Balık’
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
YEREL HABERLER Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar
YEREL HABERLER 550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar
Vali Su, Mezitli Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Mezitli Hükümet Konağı inşaatında ...
Tarsus'ta lösemi hastası çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Tarsus'ta lösemi hastası çocuklara moral etkinliği
Atlılar Mahallesinin ismi 'Sadiye' olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Atlılar Mahallesinin ismi 'Sadiye' olarak ...
Demir, antrenörlerle bir araya geldi Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir: "Amacımız, Türk sporu ve Türk sporcusunu geliştirmek"
YEREL HABERLER Demir, antrenörlerle bir araya geldi Mersin Gençlik ...
47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı
YEREL HABERLER 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken ...
İzmir´e destek için giden arama kurtarma ekipleri Mersin´e döndü
YEREL HABERLER İzmir´e destek için giden arama kurtarma ekipleri ...
47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER 47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de ...
Özyiğit: "Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in en özel noktası olacak" Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile kırsal mahalleler olan Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Çukurkeşlik’i gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Özyiğit: "Gelincik Tepesi Yenişehir’in ve Mersin’in ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X