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Sahte bahisçiden gazetecilere: "Dayı beni güzel çek" Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarını kullanıp, sahte bahis kuponu düzenleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi Kendilerine avukat süsü verip, dolandırdıkları vatandaşları sindirdikleri tespit edilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti Şüphelilerden birinin gazetecilere "Dayı beni güzel çek" demesi ise şaşırttı

İHA

Sahte bahisçiden gazetecilere: "Dayı beni güzel çek" Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarını kullanıp, sahte bahis kuponu düzenleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi Kendilerine avukat süsü verip, dolandırdıkları vatandaşları sindirdikleri tespit edilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti Şüphelilerden birinin gazetecilere "Dayı beni güzel çek" demesi ise şaşırttı

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarını kullanıp, sahte bahis kuponu düzenleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Kendilerine avukat süsü verip, dolandırdıkları vatandaşları sindirdikleri tespit edilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Şüphelilerden birinin gazetecilere "Dayı beni güzel çek" demesi ise şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan E.Y. adlı şahıs, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponu yöntemiyle dolandırıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 10 ay süren takip ve incelemede şüphelilerin, 'Facebook ve Instagram' gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan 'photoshop' programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Kendilerine avukat süsü verdiler
Şüphelilerin ayrıca mağdur olan şahıslardan kazanılan tutarın alınabilmesi için vergi, yurt dışı bloke kaldırma gibi bahanelerle tekrar para talep ettikleri, dolandırıldığını anlayan vatandaşların iletişimi kesmek istediklerinde ise şüphelilerin daha önce izinsiz olarak ele geçirdikleri Mersin Barosuna kayıtlı bir avukatın kimlik fotoğrafını göndererek, kendilerini avukat olarak tanıtıp, sahte belge ile para yatırmadıkları takdirde haklarında 'kara para' aklamaktan dava açılacağı şeklinde tehdit ettikleri de tespit edildi. Bu yöntemle bir çok kişinin dolandırıldığını belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve çok miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

"Güzel çek"
Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli, serbest bırakılırken, 1'i kadın 36 kişi ise adliyeye sevk edildi. Adliye girişi şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, şüphelilerden birinin, "Dayı güzel çek, Allah'ını severim" demesi ise şaşırttı.
Öte yandan, şüphelilerin kimliğini kullandığı avukat Tevfik Doğan Kökten, adliye önünde gazetecilerine yaptığı açıklamada, bu olayla ilgili 1 senedir uğraştıklarını belirterek, "Kendilerini yasal bahis sitesi olarak tanıtan, sosyal medya hesaplarında sayfalar açarak 200 ile bin lira arasında kupon parası alarak vatandaşlara, 50 ile 100 bin arasında para kazandıracaklarını vaat eden bir grup vardı. Biz de 1 senedir bunun takipçisiydik. Maalesef yüzlerce vatandaş bu olaydan dolayı mağdur oldu. Kendilerini yasal bahis sitesi olarak tanıtan çete, bir yandan da eski, geçersiz hale gelmiş olan avukatlık kartımı bir yerden temin etmişler ve sözde yasal bahis sitelerinin avukatı olduğumu herkese söyleyerek, vatandaşları korkutup, paniğe kapılmalarını sağlayıp, bu korkularından faydalanarak insanları dolandırmışlar. Bu süreçte maalesef vatandaşlar bizi kimliğimizi kullandıkları için şikayet ettiler. Birçok ilde biz de mecburen şüpheli olarak ifade verdik. Ancak olayları anlattığımızda kolluk güçleri ve savcılar bize haklılık verdiler" diye konuştu.

"En yüksek cezayı almaları için yasal yollara başvurduk"
Şüphelilerden şikayetçi olduklarını vurgulayan Kökten, "Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Şahısların en yüksek cezayı alması için gerekli yasal yollara başvurduk. Vatandaşlara bir çağrım var. Kesinlikle internette veya sosyal medya hesaplarında gördükleri bu tür tuzaklara düşmesinler. Bu tür sayfalara kesinlikle inanmasınlar, güvenmesinler. Hiçbir avukat bu tür işlerin içinde olmaz. Vatandaşlar bu şekilde tehdit edildiklerinde hemen en yakın kolluk kuvvetine veya adliyeye giderek suç duyurusunda bulunsunlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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