Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Küresel Atom Testini başlatıyor

Rosatom, Dünya Bilim Günü’nde önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl nükleer endüstrisinin 75’nci yılını kutlayan Rusya’nın Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, uluslararası bir eğitim projesi olan Küresel Atom Testi’ni (Global Atomic Quiz) 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde başlatıyor.

“Dünya atomlardan yapıldı. En küçük varlıklardan tüm gezegenlere kadar her şey bu temel parçacıklardan oluşuyor. Atom fikri yüzyıllardır konuşuluyor ve arkasındaki bilim zaman içinde uzun bir yol kat etti. Nükleer teknolojiler olmasaydı yaşadığımız hayat oldukça farklı olurdu. Ancak bu bilgi iyi gizlenmiş bir hazine olarak kalıyor” diyerek başlatılan projenin misyonu, nükleer teknolojilerin günlük yaşamdaki önemini göstermek ve nükleer enerjinin gezegenimizi korumada oynadığı rolü vurgulamak olacak.

Küresel Atom Testi, katılımcıların bilgilerini test etmesine ve nükleer enerji hakkında yeni bilgiler edinmesine olanak tanıyacak. Test boyunca katılanlara güneş enerjisi ve nükleer enerji arasındaki fark ve benzerliklerden cıvadan nasıl altın elde edilebileceğine kadar farklı zorluk derecelerinde 25 soru sorulacak. Dünyanın her yerinden pek çok katılımcıyı çevrimiçi ortamda bir araya getirecek olan Küresel Atom Testi, 11 farklı dilde yayınlanacak.



Dünyanın her yerinden bilim insanları katılacak

Rosatom, katılan herkes için testi daha heyecan verici hale getirmek adına projeye önemli bilim insanlarını, uluslararası kuruluşların çalışanlarını ve nükleer uzmanları da davet etti. Uzmanlar, test sırasında yöneltilen soruların doğru yanıtlarını ve bu yanıtlara ilişkin tüm açıklamaları katılımcılarla paylaşacak. Teste katılanlar böylece alanlarının önde gelen isimlerinden gizli kalmış bilimsel gerçekleri öğrenebilecek.

Rosatom, bu projede farklı ülkelerden bilim insanlarının yer almasına özel bir önem verdi. Her biri farklı uzmanlık alanlarına sahip 11 bilim insanı, Rosatom’un öncülüğünde bu projede bir araya gelecek. İngiltere'deki Dünya Nükleer Birliği'nde (WNA) görev yapan Nükleer Enerji Uzmanı John Lindberg, Rusya'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI'den Öğretim Görevlisi ve Mühendis Egor Zadeba, Mısır'daki İskenderiye Üniversitesi'nde enerji ve çevre alanlarında araştırmalar yapan Asmaa Hanafi, Finlandiya Helsinki Şehir Konseyi üyesi Nükleer Fizik Doktoru Petrus Pennanen gibi alanında uzman isimler, teste katılanlara soruların yanıtlarına ilişkin açıklamalar yapacak.



Türkiye’yi Dr. Senem Şentürk Lüle temsil edecek

Farklı ülkelerdeki bilim insanlarını aynı platformda bir araya getirecek olan projede Türkiye’yi ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Dr. Senem Şentürk Lüle temsil edecek. Nükleer uygulamalar ve reaktör teknolojisi konusunda yetkin isimlerden biri olan Lüle, Türk katılımcılara test sorularının yanıtlarıyla ilgili önemli bilgiler verecek.

10 Kasım'da başlayacak olan Küresel Atom Testi, http://quiz.myfuture.energy/ adresinde 24 saat boyunca aktif olacak. Teste katılanlar, isterlerse yazdırabilecekleri ya da sosyal medyada paylaşabilecekleri dijital bir sertifikanın da sahibi olacak.

