Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın kooperatiflerini buluşturdu Kentteki 8 kadın kooperatifini bir araya getiren Büyükşehir, üretici kadınlara Yoğurt Pazarı’nda ürünlerini sergileme olanağı sundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kooperatifçilik geleneğini kadın üretici stantlarında yaşatıyor. Kentteki 8 kadın kooperatifini bir araya getiren Büyükşehir, üretici kadınlara Yoğurt Pazarı’nda ürünlerini sergileme olanağı sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesindeki tarihi Taşhan’ı kadın üretici pazarı haline getirmişti. Benzer bir çalışma kent merkezinde de uygulandı. 08.3018.00 saatleri arasında Yoğurt Pazarı’ndaki yoğurtçu kadın heykeli civarında kurulan stantlarda kadın emeğiyle hazırlanan yöresel ve el işi ürünler yer aldı. Kentte faaliyet yürüten Mersinden Kadın Kooperatifi, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi, Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mut Üretici Kadın Kooperatifi ile Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu çatısı altında üretim yapan kadınlar alandaki stantlarda ürünlerini sergiledi.



“Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, açılışına katıldığı stantlarda üretici kadınlarla buluştu ve sohbet etti. Kadınların ürünlerini inceleyen Kış, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. Üretilen ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi noktasında da desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de kentin 13 ilçesinde yaşayan kadınların emeklerinin stantlarda sergilendiğini belirtti. Kentteki 8 kadın kooperatifinin bir araya getirildiğini ve hem ürünlerini sergileme hem de kendilerini ifade etme imkanı sunulduğunu kaydeden Seçer, “Bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yapılan işlerin, verilen emeklerin ortaya çıkması ve bunun Mersin halkına ve ülkemize duyurulabilmesi için bu tür ortamların oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla kadınlarımız ürünlerini tanıtmış olacaklar, kooperatifler birbirleriyle kaynaşmış olacak, Mersin halkıyla kaynaşmış olacak ve hem sosyal alanda varlıklarını gösterecekler hem de ekonomik alanda ‘biz de varız’ noktasında kendilerini göstermiş olacaklar” diye konuştu.



“Kadının güçlenmesi için kocaman bir biz olmak gerekiyor”

Kadınların sağladığı güç birliğinin kente dinamizm kattığını da söyleyen Seçer, “Mersinden Kadın Kooperatifi olarak hedefimiz, tüm kooperatifler ve tüm kadınlarla ‘biz olarak’ hareket etmek. Bunu istiyoruz ve bunun için de gereken çalışmaları yapıyoruz. Çünkü kadının güçlenmesi için gerçekten kocaman bir biz olmak gerekiyor. Tek başına yaptığımız bir mücadele hiçbir zaman yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Her ilçede kadın üreticilerimizle hareket halindeyiz”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da kentin farklı noktalarındaki kadınlarla gerçekleştirdikleri toplantılarda üreten kadınlardan ürün sergileme alanı taleplerinin geldiğini belirtti. Gelen talepleri karşıladıklarını kaydeden Dokucu, “Hemen hemen her ilçede kadın üreticilerimizle hareket ve diyalog halindeyiz. Her yerde stantlar oluşturuyoruz. Mesela bugün arkadaşlar Mut’tan geldi, Erdemli'den gelen arkadaşlarımız var. Onlar da deneyim ediniyorlar. İşte ilk deneyimleri, Mersin'e geldiler. Bu olanakları diğer ilçelerdeki kadınlarımıza da sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Başkan Vahap Seçer’in kadınlara sağladığı pozitif ayrımcılığı ilke edinerek kadın kooperatiflerine daha fazla eğildiklerini vurguladı. Gökçek, "Bunu Mut Taşhan’da başlattık. Bugün burada devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikle 150 kadınımıza 5 ilçemizde satış standı ve çadırlarını temin edeceğiz. Bunlar direkt kendi ürettikleri ürünleri 5 ilçemizde pazarlama imkanı bulacaklar. Yine bununla da yetinmeyip, bugün 2,5Çevre Yolu üzerinde, İstemihan Talay Bulvarı’nda üretici pazar yeri için Yenişehir Belediyesi ile beraber bir proje geliştirdik. Buranın tamamen üstünün kapatılması ve orada bir market açımı sağlıyoruz. Şu anda inşaat devam ediyor. Bu markette Mersin'de özellikle kadın kooperatiflerinin üretmiş oldukları ambalajlı ve paketli ürünlerin pazarlanmasına destek çıkacağız. Yine Tarsus Doğa Parkı içerisinde bulunan mevcut yerlerimiz var. Burada satış ofisleri oluşturulup, kadınlarımıza el emeği göz nuru ürünlerini buralarda pazarlama imkanı sağlayacağız. Tabi yine kadın kooperatiflerimizin üretmeye yönelik, elimizden gelen, küçük ev aletleri, alet, ekipman yardımında da bulunmayı öngörüyoruz" dedi.

Kooperatif temsilcileri de Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu destekten memnun olduklarını dile getirdi. Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan, birlik mesajı vererek, “Bir şehirde kadın kooperatiflerinin veya üreten kadınların işbirliği halinde olması, iletişim halinde olması aslında o şehri de güçlü kılıyor” dedi. Mersin Toprak Ana Kadın Üretici Girişim İşletme Kooperatif Başkanı Asuman Öztürk ise kadınların sorunlarının da çözümlerinin da ortak olduğunu belirterek,“Sorunlara birlikte çözüm bulmak için bu şekilde birlikte hareket etmek bizlere bir güç birliği sağlayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi’ni temsilen konuşan Ayşegül Yılgör ise ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara destek verdiğini vurgulayarak, “Her ikisinden de gerçekten gözle görülür ve umut veren destekler görüyoruz” diye konuştu.

Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adına konuşan İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz, “Vahap Başkanımıza bugüne kadar verdiği destekten dolayı, bugün burada bize böyle bir fırsat tanıdıkları için ve bundan sonra da yapacakları katkılar için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mut Üretici Kadın Kooperatifi’nden Gülsüm Kevsermut ise “Başkanımız Vahap Seçer’in bu konudaki duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Sağ olsun kadın kooperatiflerine verdiği destekle kadınlar artık evlerinden çıkıyor, ürettikleri ürünler dünya ile tanışıyor” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylan ise federasyon çatısı altında üretim yapan kadınların da açılan stantlarda ürünlerini sergilediklerini vurgulayarak, “Bizim kamış atölyesi var. Aynı zamanda da giysiyle ilgili bir atölye kurduk. Orada da kadınlarımız üretiyorlar. Hem kendi kültürüne uygun kumaşlar alıp üretiyorlar onun dışında da Roman kadınları sepetçilik sanatını tekrar yaşatmak adına, inovatif katkılar da sağlayarak farklı kesime uygun ürünler üretiyorlar” dedi.

