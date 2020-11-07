Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın kooperatiflerini buluşturdu Kentteki 8 kadın kooperatifini bir araya getiren Büyükşehir, üretici kadınlara Yoğurt Pazarı’nda ürünlerini sergileme olanağı sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın kooperatiflerini buluşturdu Kentteki 8 kadın kooperatifini bir araya getiren Büyükşehir, üretici kadınlara Yoğurt Pazarı’nda ürünlerini sergileme olanağı sundu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın kooperatiflerini buluşturdu Kentteki 8 kadın kooperatifini bir araya getiren Büyükşehir, üretici kadınlara Yoğurt Pazarı’nda ürünlerini sergileme olanağı sundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kooperatifçilik geleneğini kadın üretici stantlarında yaşatıyor. Kentteki 8 kadın kooperatifini bir araya getiren Büyükşehir, üretici kadınlara Yoğurt Pazarı’nda ürünlerini sergileme olanağı sundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesindeki tarihi Taşhan’ı kadın üretici pazarı haline getirmişti. Benzer bir çalışma kent merkezinde de uygulandı. 08.3018.00 saatleri arasında Yoğurt Pazarı’ndaki yoğurtçu kadın heykeli civarında kurulan stantlarda kadın emeğiyle hazırlanan yöresel ve el işi ürünler yer aldı. Kentte faaliyet yürüten Mersinden Kadın Kooperatifi, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi, Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mut Üretici Kadın Kooperatifi ile Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu çatısı altında üretim yapan kadınlar alandaki stantlarda ürünlerini sergiledi.

“Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, açılışına katıldığı stantlarda üretici kadınlarla buluştu ve sohbet etti. Kadınların ürünlerini inceleyen Kış, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. Üretilen ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi noktasında da desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de kentin 13 ilçesinde yaşayan kadınların emeklerinin stantlarda sergilendiğini belirtti. Kentteki 8 kadın kooperatifinin bir araya getirildiğini ve hem ürünlerini sergileme hem de kendilerini ifade etme imkanı sunulduğunu kaydeden Seçer, “Bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yapılan işlerin, verilen emeklerin ortaya çıkması ve bunun Mersin halkına ve ülkemize duyurulabilmesi için bu tür ortamların oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla kadınlarımız ürünlerini tanıtmış olacaklar, kooperatifler birbirleriyle kaynaşmış olacak, Mersin halkıyla kaynaşmış olacak ve hem sosyal alanda varlıklarını gösterecekler hem de ekonomik alanda ‘biz de varız’ noktasında kendilerini göstermiş olacaklar” diye konuştu.

“Kadının güçlenmesi için kocaman bir biz olmak gerekiyor”
Kadınların sağladığı güç birliğinin kente dinamizm kattığını da söyleyen Seçer, “Mersinden Kadın Kooperatifi olarak hedefimiz, tüm kooperatifler ve tüm kadınlarla ‘biz olarak’ hareket etmek. Bunu istiyoruz ve bunun için de gereken çalışmaları yapıyoruz. Çünkü kadının güçlenmesi için gerçekten kocaman bir biz olmak gerekiyor. Tek başına yaptığımız bir mücadele hiçbir zaman yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Her ilçede kadın üreticilerimizle hareket halindeyiz”
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da kentin farklı noktalarındaki kadınlarla gerçekleştirdikleri toplantılarda üreten kadınlardan ürün sergileme alanı taleplerinin geldiğini belirtti. Gelen talepleri karşıladıklarını kaydeden Dokucu, “Hemen hemen her ilçede kadın üreticilerimizle hareket ve diyalog halindeyiz. Her yerde stantlar oluşturuyoruz. Mesela bugün arkadaşlar Mut’tan geldi, Erdemli'den gelen arkadaşlarımız var. Onlar da deneyim ediniyorlar. İşte ilk deneyimleri, Mersin'e geldiler. Bu olanakları diğer ilçelerdeki kadınlarımıza da sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Başkan Vahap Seçer’in kadınlara sağladığı pozitif ayrımcılığı ilke edinerek kadın kooperatiflerine daha fazla eğildiklerini vurguladı. Gökçek, "Bunu Mut Taşhan’da başlattık. Bugün burada devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikle 150 kadınımıza 5 ilçemizde satış standı ve çadırlarını temin edeceğiz. Bunlar direkt kendi ürettikleri ürünleri 5 ilçemizde pazarlama imkanı bulacaklar. Yine bununla da yetinmeyip, bugün 2,5Çevre Yolu üzerinde, İstemihan Talay Bulvarı’nda üretici pazar yeri için Yenişehir Belediyesi ile beraber bir proje geliştirdik. Buranın tamamen üstünün kapatılması ve orada bir market açımı sağlıyoruz. Şu anda inşaat devam ediyor. Bu markette Mersin'de özellikle kadın kooperatiflerinin üretmiş oldukları ambalajlı ve paketli ürünlerin pazarlanmasına destek çıkacağız. Yine Tarsus Doğa Parkı içerisinde bulunan mevcut yerlerimiz var. Burada satış ofisleri oluşturulup, kadınlarımıza el emeği göz nuru ürünlerini buralarda pazarlama imkanı sağlayacağız. Tabi yine kadın kooperatiflerimizin üretmeye yönelik, elimizden gelen, küçük ev aletleri, alet, ekipman yardımında da bulunmayı öngörüyoruz" dedi.
Kooperatif temsilcileri de Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu destekten memnun olduklarını dile getirdi. Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan, birlik mesajı vererek, “Bir şehirde kadın kooperatiflerinin veya üreten kadınların işbirliği halinde olması, iletişim halinde olması aslında o şehri de güçlü kılıyor” dedi. Mersin Toprak Ana Kadın Üretici Girişim İşletme Kooperatif Başkanı Asuman Öztürk ise kadınların sorunlarının da çözümlerinin da ortak olduğunu belirterek,“Sorunlara birlikte çözüm bulmak için bu şekilde birlikte hareket etmek bizlere bir güç birliği sağlayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.
Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi’ni temsilen konuşan Ayşegül Yılgör ise ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara destek verdiğini vurgulayarak, “Her ikisinden de gerçekten gözle görülür ve umut veren destekler görüyoruz” diye konuştu.
Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adına konuşan İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz, “Vahap Başkanımıza bugüne kadar verdiği destekten dolayı, bugün burada bize böyle bir fırsat tanıdıkları için ve bundan sonra da yapacakları katkılar için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Mut Üretici Kadın Kooperatifi’nden Gülsüm Kevsermut ise “Başkanımız Vahap Seçer’in bu konudaki duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Sağ olsun kadın kooperatiflerine verdiği destekle kadınlar artık evlerinden çıkıyor, ürettikleri ürünler dünya ile tanışıyor” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylan ise federasyon çatısı altında üretim yapan kadınların da açılan stantlarda ürünlerini sergilediklerini vurgulayarak, “Bizim kamış atölyesi var. Aynı zamanda da giysiyle ilgili bir atölye kurduk. Orada da kadınlarımız üretiyorlar. Hem kendi kültürüne uygun kumaşlar alıp üretiyorlar onun dışında da Roman kadınları sepetçilik sanatını tekrar yaşatmak adına, inovatif katkılar da sağlayarak farklı kesime uygun ürünler üretiyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus İdman Yurdu'nun hedefi tur atlamak Başkan Dövenci, “Üst tura çıkacağız”
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu'nun hedefi tur atlamak Başkan ...
Büyükşehir Belediyesi, yaşlıları Tarsus Gençlik Kampında ağırladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, yaşlıları Tarsus Gençlik ...
Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu
Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Küresel Atom Testini başlatıyor
YEREL HABERLER Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Küresel Atom ...
Mersin'de armut ağaçları Kasım ayında çiçek açtı, üretici şaşkın Haziran ve Temmuz ayında hasadı yapılan armutlar, sıcak havaların etkisi ile Kasım ayında çiçek açıp yeniden meyve tuttu
YEREL HABERLER Mersin'de armut ağaçları Kasım ayında çiçek açtı, ...
Sahte bahis kuponu dolandırıcıları, kimliğini kullandıkları avukatı da mağdur etti: 12 kişi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponu dolandırıcıları, kimliğini ...
Sahte bahis zanlılarından 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte bahis zanlılarından 14'ü tutuklandı
Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarının 10 saniyelik hırsızlık ...
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı Mersinli çocuklar, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin organizasyonuyla Karacailyas Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde mandalina ve portakal topladı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın da eşlik ettiği çocuklar, topladıkları narenciyeyi İzmir’e gönderecek
YEREL HABERLER Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için ...
Sahte bahis kuponu dolandırıcıları, kimliğini kullandıkları avukatı da mağdur etti
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponu dolandırıcıları, kimliğini ...
Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor
Sahte bahisçiden gazetecilere: "Dayı beni güzel çek" Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarını kullanıp, sahte bahis kuponu düzenleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi Kendilerine avukat süsü verip, dolandırdıkları vatandaşları sindirdikleri tespit edilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti Şüphelilerden birinin gazetecilere "Dayı beni güzel çek" demesi ise şaşırttı
YEREL HABERLER Sahte bahisçiden gazetecilere: "Dayı beni güzel ...
Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak
YEREL HABERLER Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak
Başkan Gültak’tan çağrı: “Lösemili çocuklarımızın yanında olalım”
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan çağrı: “Lösemili çocuklarımızın ...
Yenişehir Belediyesinden çocuklara steril kitap
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çocuklara steril kitap
Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevirecekler
YEREL HABERLER Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal ...
Bozyazı’da jandarma okul servis araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Bozyazı’da jandarma okul servis araçlarını denetledi
"Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev ...
MEÜ’de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
YEREL HABERLER MEÜ’de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla ...
Mersinli 2 kişi Irak'ta iş kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersinli 2 kişi Irak'ta iş kazasında hayatını ...
WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi”
YEREL HABERLER WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım ...
Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75’i tamamlandı DSİ Genel Müdürü Yıldız, yapımı devam eden Millet Bahçesi içinden geçen Müftü Deresindeki çalışmaları bu ay sonunda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi
YEREL HABERLER Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75’i ...
Avokado yağı için AR-GE çalışması Çekirdekleri fidan üretiminde kullanılan avokadoların geriye kalan kısmından yağ çıkarılacak Elde edilen yağın gıda ve kozmetik sanayisinde kullanılması, üreticiye de gelir sağlanması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Avokado yağı için AR-GE çalışması Çekirdekleri fidan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X