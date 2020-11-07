Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tarsus Pozantı TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametinden Pozantı yönüne gitmekte olan Yaşar B. yönetimindeki 01 YH 597 çekici, 01 JH 646 dorse plakalı elyaf yüklü tır, Damlama mevkiine geldiğinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dorse bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.