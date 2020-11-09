Vali Su: “Atatürk, dünyadaki mazlum milletlere örnek olmuştur”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, tüm dünyaya Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Vali Su, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılında O’nu milletçe saygı ve minnetle andıklarını vurgulayan Su, “Büyük Önder, milletimize duyduğu sonsuz güven ve inançla başlattığı bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, tüm dünyaya milletimizin özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini göstermiştir. Büyük devlet adamı Atatürk, tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş bir lider olarak dünyadaki mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bizler de O’nu daha iyi anlamaya, bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanımıza sahip çıkmaya ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze vatan uğruna mücadele veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz” dedi.

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