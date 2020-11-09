"1 Ekmek 1 Çorba Projesi" Mersin’de 28 noktada yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ’1 Ekmek 1 Çorba Projesi’, Mersin’in 6 ilçesindeki 28 noktada yeniden başladı. Büyükşehir, soğuk kış aylarında vatandaşlara sıcacık mercimek çorbası ikram ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde 27 Ekim 2019’da kentin 2 noktasında başlatılan 1 Ekmek 1 Çorba Projesi, korona virüs salgınının Türkiye’de de görüldüğü 11 Mart 2020’ye kadar sürdürüldü. Aradan geçen yaklaşık 4,5 aylık süreçte çorba dağıtım noktaları 44’e yükseldi ve yüzbinlerce yurttaş projeden yararlandı. Mersin’de kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen proje, yeni normalde yeniden başladı. Büyükşehir’in aşhanesinde usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan mercimek çorbası, dağıtım araçlarına yerleştiriliyor. Araçlar, sabah 07.00’de dağıtım noktalarında konuşlanıyor. Vatandaşlar, gittikçe soğuyan havalarda sıcacık çorbalarla güne başlıyor. Projenin dağıtım noktaları arasında dar gelirli vatandaşların yoğun olduğu mahalleler, sanayi siteleri, sebze ve meyve toptancı halleri de, adliye, kaymakamlık, işhanı ve cami önleri de yer alıyor. Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerindeki toplam 28 noktada yeniden başlayan projenin bu yıl 13 ilçenin tamamında uygulanması planlanıyor.



“Vatandaşın gözünde o mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, sabah saatlerinde çorba ikramıyla karşılaşan vatandaşların yüzlerinin gülümsediğini belirtti. 28 noktada olduğu gibi kent merkezindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ndeki vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Yıldırım, “Haldeki vatandaşların birçoğu, kahvaltı yapma fırsatı bulamadan sabahın erken saatlerinde işe geliyorlar. Vatandaşlarımızın kahvaltı yaparak işlerine başlaması adına bu hizmetimizi sunuyoruz. Vatandaşın gözünde o mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor. Ayrıca çorbamızın lezzetinden de memnunlar. Arkadaşlarına da alıyorlar, ikinciyi almak için tekrar geliyorlar. Kadın hal çalışanlarımızın da servisten inip toplu bir şekilde çorba aldığını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Biz bu projemize kentin farklı noktalarında devam edeceğiz. Hedefimiz 13 ilçede bu tür noktalarda işçilerimize, emekçilerimize, çalışanlarımıza bu hizmeti sunmak” dedi.



“Başka noktalarda da var, sıkça görüyoruz”

Esnaf Ünal Karapolat, işi gereği Mersin içerisinde sürekli seyir halinde olduğunu ve çorba araçlarına kentin farklı noktalarında rastladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin farklı alanlardaki tüm çalışmalarından memnun olduğunu da belirten Karapolat, “Kahvaltı yapamıyoruz. Sabah bir çorba içtiğimiz zaman bile içimiz ısınıyor. Başka noktalarda da var, sıkça görüyoruz. Biz gezdiğimiz için her sabah Vahap Başkanımız’ın bin bir türlü yaptığı hizmetleri, yardımlaşmasını görüyoruz. Allah Başkanımızın yardımcısı olsun” diye konuştu.

Hal esnaflarından Abdülselam Dayangaç ise sabaha karşı 03.00 sularında işe başladıklarını ve kahvaltı yapma imkanı bulamadıklarını söyledi. Çorba ikramının kahvaltı ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Dayangaç, “Sabahın 7’sinde çorba gelmiş, çorbamızı içiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sayfası mersin.bel.tr’de de duyurulan çorba dağıtım noktaları arasında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri, merkez kütüphane ve Tarsus Otogarı da yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.