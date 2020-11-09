Yolu trafiğe kapatıp halay çektiler



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'de düğün konvoyundaki bir grup, araçlarıyla trafiğe kapattığı yolun ortasında halay çekti.

Merkez Yenişehir ilçesi, Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde yaşanan olayda, otomobili ile düğün konvoyunun önünde ilerleyen sürücü, aracını yolun ortasına park ederek trafiği kesti. Konvoyda bulunan diğer araçlardan inenler de çalınan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Arkalarında biriken araçların kornalarına aldırmadan eğlenmeyi sürdüren grup, koronovirüs tedbirlerini de hiçe saydı.

O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip 'yorumsuz' notu ile sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan olayı 'saygısızlık' olarak nitelendiren sosyal medya kullanıcıları, düğün konvoyundaki kişilerin hem trafiği tehlikeye atmaları hem de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesi ile cezalandırılmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-09 10:49:00



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