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Kaçak içki üretmek için evi mini fabrikaya çevirmiş Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda bin 700 litre kaçak alkol ele geçirdi İçki üretmek için evi mini fabrikaya çeviren şahıs, adliyeye sevk edildi

İHA

Kaçak içki üretmek için evi mini fabrikaya çevirmiş Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda bin 700 litre kaçak alkol ele geçirdi İçki üretmek için evi mini fabrikaya çeviren şahıs, adliyeye sevk edildi

Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda bin 700 litre kaçak alkol ele geçirdi. İçki üretmek için evi mini fabrikaya çeviren şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.E.Ş. isimli bir şahsın evinde sahte içki üretimi yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Mini fabrikaya çevrilen evde yapılan aramada, 5 adet 176 litrelik, 5 adet 100 litrelik, 5 adet 40 litrelik, 9 adet 10 litrelik, 17 adet 5 litrelik, 43 adet 0.5 litrelik bidon içerisinde satışa hazır toplamda bin 700 litre alkol ele geçirildi. Ayrıca ekipler evde, 33 paket 100 gramlık maya, 1 adet 1 litrelik gliserin, 1 adet 1 litrelik anason, 4 adet aroma, 18 adet huni, 26 adet numune çubuğu, 6 adet alkol derecesi ölçme aleti, 3 adet akvaryum motoru ve 22 adet pastör pipet de ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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