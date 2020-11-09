Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1700 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki ürettiği belirlenen B.E.Ş. gözaltına alındı.

İlçede bir evde sahte içki üretildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Evde, değişik ebatlarda varil ve bidonlar içinde 1700 litre sahte içki ile 33 paket 100 gramlık maya, 1 litrelik gliserin, 1 litrelik anason, 4 aroma, 18 huni, 26 numune çubuğu, 6 alkol derecesi ölçme aleti, 3 akvaryum motoru ve 22 pastör pipet ele geçirildi.

Sahte içki imal ettiği belirlenen B.E.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-11-09 11:21:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.