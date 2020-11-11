Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Devlet Opera ve Balesinin katkılarıyla düzenlenen konserle anıldı. Ata’nın sevdiği şarkıların seslendirildiği konserin verildiği alanı dolduran vatandaşlar, sanatçıları ayakta alkışladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel Mahallesinde açık havada ve pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen ücretsiz konsere, 7’den 70’e her yaştan Mersinli katıldı. Konseri, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Aydın Eğin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının dernek başkanları ile kamu kurum müdürleri de izledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konserde bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Eğin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.



Dinleyiciler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı

Atatürk’ün sevdiği eserlerin seslendirildiği konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlendi. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası ve kadın korosuna, solistler Selva Erdener, Ezgi Karakaya, Bülent Bezdüz ve kanun sanatçısı Hakan Güngör eşlik etti.

Bestesi Turgay Erdener’e ait Afife Balesinden seçmelerin icra edildiği konserde, düzenlemesi Turgay Erdener’e ait 'Çalın Davulları', 'Bülbülüm', 'Yarim Senden Ayrılalı', 'Çarşambayı Sel Aldı' eserleri ile düzenlemesi Serdar Yalçın’a ait 'Neredesin sen' eseri seslendirildi. Konserde, Atatürk’ün en sevdiği aryalardan biri olan Giacomo Puccini’nin 'E Lucevan Le Stelle' aryası da icra edildi. Konserin sonunda dinleyiciler, Atatürk’ün sevdiği şarkıları icra eden MDOB sanatçılarını ayakta dakikalarca alkışladı.

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