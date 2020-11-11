Toroslar Belediyesi, Ata’yı Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu ile anacak

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu’ düzenleyecek. Pazar günü 5 kategoride gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye genelinden sporcular katılacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Kulübü bünyesinde açtığı Geleneksel ve Modern Okçuluk kurslarıyla gençleri ata sporları ile tanıştıran belediye, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu ile anacak. Korukent Mahallesinde bulunan Bilge Kağan Spor Tesisinde; Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar ve Balalar olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek olan turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcular katılacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde, 15 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan turnuvanın ödül töreni ise yine aynı gün saat 16.00'da yapılacak. Sporcuların hünerlerini sergileyeceği turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalya verilecek. Aynı zamanda diğer sporculara da günün anısına madalya takdim edilecek.



"Toroslarımızda ata sporumuz okçuluğu yaşatıyoruz"

Cumhuriyet döneminin ilk okçuluk kulübünün 1937’de Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Biz de Toroslar Belediyesi olarak ata sporumuz olan okçuluğu yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'na katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, "Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi yaşatmak amacıyla hemşehrilerimizi hem geleneksel sporla tanıştırıyor hem de sağlıklı yaşam için sportif çalışmalarımızı çoğaltıyoruz. Bizden sonraki nesillere geleneksel sporları ve okçuluğu öğretmek amacıyla kurslar açtık. Gençlerimizin bu spora ilgisinin her geçen gün arttığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde anmak ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere taşımak amacıyla Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu düzenleyeceğiz" diye konuştu.

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