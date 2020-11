Başkan Tepe, bir yılı değerlendirdi MGC Başkanı Kaya Tepe: "Her platformda gazetecilerin, basın organlarının sorunlarını anlatıyoruz"

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe, özellikle yerel kurumların gazetecilere destek alması gerektiğini belirterek, "Bu destekle yerel basın ekonomik olarak bir nebze ayakta kalmalı. Gazeteler, gazeteciler yaşamaya devam etmeli. Bunu yapmak çok önemli. Eğer yerel medyanın sesinin kesilmesi önlenmezse bu en çok gazetecilere daha sonra da demokrasimize zarar verecektir. Biz bunu her platformda söylüyoruz" dedi.

Tepe, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 1 yıllık süreci anlatan Tepe, Nimetİhsan Tufan Gazetecilik Yarışması hakkında bilgi verdi. Tepe, 9 Kasım 2019'da olağan üstü genel kurul yaptıklarını belirtti. 10 Kasım'da da Ankara'ya gittiklerini belirten Tepe, "Öncelikle dün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümüydü. Atamızı halen büyük bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım'a kadar değil son kasıma kadar hep izinde yürüyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. MGC üyeleri, milletini, vatanını seven insanlardan oluşuyor. Bu anlamda da ulu önderimizin yolu bizim yolumuz olacaktır. Ruhu şad olsun" diye konuştu.



"Gazeteciler, özellikle yerel gazeteciler bulundukları kentlerin sesidir"

Gazetecilerin, özellikle yerel gazetecilerin bulundukları kentlerin sesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Yerel gazeteciler ve yerel basın yayın, organları kendi coğrafyasında bilinen, tanınan kişilerden oluşur. Her zaman demokrasinin, özgürlüğün sesi olmuşlardır. Bizler siyasi sisteme vatandaşlarımızın sesini iletiriz. Bu anlamda da biz bulunduğumuz coğrafya da bir anlamda şövalyelik yapan insanlar konumundayız. Herkes bizi tanıyor, biliyor. Ancak baktığınız zaman karşılık beklemeden yapılan bu kamu hizmeti gerçek anlam da değerini bulup, bulmadığı tartışılır. Yeri geliyor medya sekteri kendi zorluklarıyla mücadele ediyor. Pandemi, teknolojik zorluklar bizleri zor durumda bıraktı. Biz teknolojik gelişmelerin refah, özgürlük getireceğini zannederken bir baktık tam onun tersi oldu. Bu bizi, gazetecileri daha zor durumda bıraktı. Tabi bu sıkıntıların aşılabilmesi çok önemli ki aşılması gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Yerel kurumlar gazetecilere destek olmalı"

Özellikle yerel kurumların gazetecilere destek olması gerektiğini vurgulayan Tepe, "Bu destekle yerel basın ekonomik olarak bir nebze ayakta kalmalı. Gazeteler, gazeteciler yaşamaya devam etmeli. Bunu yapmak çok önemli. Eğer yerel medyanın sesinin kesilmesi önlenmezse bu en çok gazetecilere daha sonra da demokrasimize zarar verecektir. Söze geldiğinde herkes bunun farkında ama fiiliyata geldiğinde çok eksiklik yaşıyoruz. Her platformda bunu dile getiriyoruz. Bizim kendi bütçemizle bazı şeyleri yapmamız çok zor. Gazeteciler cemiyetleri bu anlamda öne çıkmalı. Bu sorunları her platformda söylemeli. Bununla ilgili elimizden gelen herşeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Pandemiye rağmen çalışmaya devam ettik"

Korana virüs salgını dolayısıyla bu dönemin çok zor geçtiğini dile getiren Tepe, "Yaptığımız pekçok planı ertelemek zorunda kaldık. Bizim hafızalarımıza yeri terimler eklendi. Bu süreçte nasıl hizmet verebileceğimiz düşündük. Ya pek çok kişinin yaptığı gibi işi akışına bırakacaktık yada bunun ne kadar süreceği belli değil ve buna uyum sağlayıp, yaşamayı öğrenmeliyiz, verdiğimiz sözleri yerine getirmeliyiz. Biz böyle karar aldık. Biraz ağır oluyor ve her istediğimiz de olmuyor ama biz yol almaya devam ettik. Belki usul olarak yapılmaması gereken şeyleri bile yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu yola çıktığımızda verdiğimiz sözler vardı. Bizde pandemi de olsa çalışma devam ettik" dedi.

Tepe, Nimetİhsan Tufan Gazetecilik yarışmasıyla ilgile de bilgi vererek, bu sene ilkini yapacakları yarışmayı geleneksel hale getireceklerini söyledi.

