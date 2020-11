Öğrencilere 'Siberay' projesi anlatıldı

Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Barbaros Ortaokulu öğrencilerine yönelik 'bilinçli ve güvenli internet'semineri düzenlenerek, 'Siberay' projesi anlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen seminerde, 'güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri' anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili İbrahim Gök, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtirken, başta 'Siberay' projesi olmak üzere siber suçlarla mücadele alanında birçok konuya değindi. Siberay projesi ile toplumun teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilinçlenmesinin hedeflendiğini belirten Gök, bu sayede toplumun her bir ferdinin interneti bilinçli ve faydalı kullanacağının amaçlandığını ifade etti.

Gök, "Teknoloji her geçen gün güncellenerek gelişiyor. Özellikle pandemi döneminde teknoloji kullanımında artış görüyoruz. Teknolojinin sadece hayatı kolaylaştırmadığı, aynı zamanda suçlular içinde cazip bir ortam oluşturduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden 'Siberay' projesi başlatıldı. Siberay sayesinde kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıklarla mücadele ederek farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sanal devriyeler ve vatandaşlarımızın başvuruları ile suçlular hakkında adli işlemler yürütmekteyiz. Fakat burada amacımız suçun oluşmadan önlenebilmesi. Son olarak özellikle artan online alışveriş oranının suçluların da iştahını kabarttığını söylemek isterim. Bu sebeple alışveriş sitelerini kullanırken dikkatli olmalarını öneriyorum” dedi.

