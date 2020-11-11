Tarsus İdmanyurdu - Elazığspor: 1-2

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)STAT: Tarsus
HAKEMLER: Alper Oran xx, Abdülhamit Söyler xx, Cihad Buyurgan xx
TARSUS İDMANYURDU: Barış Türkmen (xx), Onur Şirin (xx) (Dk.46 Ahmet Furkan x), Abdulsamet (xx), Atilla (xxx), Alperen (xx), Suat (xx) (Dk.63 Alper x), Mertcan (xx) (Dk.77 Aytaç x), Şahin (xx), İbrahim (xx), Sefa (xx), Samet (xx)
ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan (xx), Onur Alsu (xx), Ömer Faruk (xx), Murat (xx) (Dk.90+2 Salih x), Ömer Yıldız (xxxx) (Dk.84 Cihan Aslan x), Selim (xx) (Dk.90+2 Fırat x), Cengizhan (xx) (Dk.59 Cihan Canpolat x), Hebat (xx), Kadir (xx), Yiğitcan (xx), Yusuf (xx) (Dk.59 Eren x)
GOLLER: Dk.11 ve Dk.16 Ömer Yıldız (Elazığspor) Dk.88 Atilla (Tarsus İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Ferhat, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu) Yusuf, Hebat (Elazığspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, sahasında Elazığspor'a 2-1 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-11-11 17:40:21
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