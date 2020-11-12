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(Özel) Çikolatada yeni bir marka doğuyor: Chocomer-Mersin Hasadı Mersin Üniversitesi, tamamen kentin doğal ürünlerinden katkısız çikolata üretimine adım atıyor. İlk etapta limonlu ve fıstıklı çikolata üreten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin hedefi, bu lezzeti tüm dünyaya tattırmak Rektör Çamsarı: “Patent başvurusunu yaptık. Bu konuda oldukça iddialıyız”

İHA

(Özel) Çikolatada yeni bir marka doğuyor: Chocomer-Mersin Hasadı Mersin Üniversitesi, tamamen kentin doğal ürünlerinden katkısız çikolata üretimine adım atıyor. İlk etapta limonlu ve fıstıklı çikolata üreten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin hedefi, bu lezzeti tüm dünyaya tattırmak Rektör Çamsarı: “Patent başvurusunu yaptık. Bu konuda oldukça iddialıyız”

– Birçok alanda hayata geçirdiği yeni projelerle her geçen gün ülke genelinde üst sıralara yükselmeye başlayan Mersin Üniversitesi, şimdi de çikolata üretimine adım atarak kente yeni bir marka kazandırıyor. ‘ChocomerMersin Hasadı’ adıyla tamamen kentin doğal ürünlerinden katkısız çikolata üreten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, bu alandaki iddiasını da ortaya koyarak patent başvurusunda bulundu.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) son yıllarda girdiği hızlı üretim sürecine bir yenisini daha ekliyor. MEÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün deneyimli hocaları tarafından 3 yıl önce ortaya fikir, bugün şekillenerek çok lezzetli, doğal ve katkısız çikolatalara dönüştü. Son bir yıldır proje üzerinde çalışan hocalar, üniversitenin de desteğiyle bu aşamayı tamamlayarak çikolata üretimine başladı. Bölüm öğrencilerinin de desteğiyle gerçekleştirilen üretim kapsamında, ilk etapta Mersin’in doğal ürünleri kullanılarak, tamamen katkısız limonlu ve fıstıklı çikolata üretildi. Bu lezzetlerin Mersinliler, Türkiye ve hatta tüm dünyanın tatmasını hedef olarak önüne koyan MEÜ, markalaşma sürecine de girerek, ‘ChocomerMersin Hasadı’ adıyla patent başvurusunu yaptı.
MEÜ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün mutfağını İHA’ya açarak, başından sonuna kadar çikolata üretimini aşama aşama sergiledi. Bölümün öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından üretilen limonlu ve fıstıklı çikolatalar, paketlenerek sunuma hazır hale getirildi. Çikolatanın üretiminden sorumlu Öğr. Gör. Cevat Ercik ve üç öğrenci tarafından üretilen çikolataların lezzeti, bu konudaki iddialarının haklılığını da ortaya koydu.

“Çikolata üretiminde desteklerin devamını bekliyoruz”
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülser Yavuz, yaptığı açıklamada, bölümün 20142015 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini aldığını ve bugüne kadar 3 kez mezun verdiğini söyledi. Henüz yeni bir bölüm olmasına karşın çok başarılı öğrencileri olduğunu belirten Yavuz, “Öğrencilerimiz, birçok ulusal yarışmada altın, gümüş birçok madalya aldılar, kupalarımız var. Bölüm olarak hem üniversite yönetiminden hem kentten büyük destek alıyoruz ve bu desteğin de devamını diliyoruz. Şimdi de çikolata üretimine başladık. Bu anlamda da desteklerin devamını bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’deki 44 gastronomi bölümü içerisinde ilk 10’dayız”
Öğr. Gör. ve Mutfak Eğitmeni Kemal Enes de Gastronomi Bölümünün 7 yıl önce kurulduğunu ve Türkiye’deki devlet okulları içerisinde uygulamaya imkanı en iyi olan okullardan biri olduğunu vurguladı. Bölümle ilgili bilgi veren Enes, “Ders programımız ve içeriğimiz de kendine özel. Bir öğrenci mezun olana kadar yaklaşık 740 saatin üstünde uygulama dersi, 280 günün üstünde de işbaşı eğitimi alıyor. Bu anlamda Türkiye’deki birçok gastronomi okulu içerisinde değerli bir yerdeyiz. Bölümümüz, Türkiye’deki 44 gastronomi bölümü içerisinde ilk 10’da yer alıyor. Yaklaşık 3 yıl önce hocalarımızın fikriyle çıktı bu çikolata üretim süreci ve bir yıldır da üniversitemizin de desteğiyle projelendirdik. Bu kapsamda çikolata üretiyoruz. Bölümümüz, şehrin hem kent konseyiyle hem sivil toplum örgütleriyle ve gastronomiyle ilgili birçok ileri gelenleriyle irtibat halinde. Bunların da desteklerini çok hissediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin ve tüm dünyanın bu lezzeti tatması amacıyla yola çıktık”
Çikolatanın üretiminden sorumlu Öğr. Gör. Cevat Ercik ise bugün tüm dünyada sağlık bilincinin artmasıyla yöresel ürünlere ilginin arttığını dile getirdi. Bu anlamda Mersin’in yerel ürünlerinin çok zengin olduğuna dikkat çeken Ercik, “Bunun içerisinde muz, kayısı, çilek, limon gibi birçok ürünümüz var. Dünyanın en lezzetli ürünü çikolata ile kentimizin yerel lezzetlerini birleştirip hem kentimize fayda sağlamak istiyoruz hem de üniversitemizdeki öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla yola çıktık” ifadelerini kullandı.
Şu anda limon ve fıstıkla çikolata üretimine başladıklarını belirten Ercik, “Bu markayı kurarken kesinlikle ürünümüzü Mersinlilerin, Türkiye’nin ve tüm dünyanın da tatması amacıyla yola çıktık. Amacımız, hem kentimize hem de üniversitemize fayda sağlamak. Biz ilk adımı attık. Mersinimizin yerel ürünleriyle üniversitemizin öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla bu markayı oluşturduk. Umuyorum tüm Türkiye belki de tüm dünya bu lezzetin farkına varacak. Ürünlerimizde sadece çikolata ve kentimizden sağladığımız doğal ürün kullanıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Chocomer markamıza ‘Mersin Hasadı’ vurgusunu eklememiz de bundan kaynaklanıyor. Tamamen Mersin’de hasat edilen doğal ürünlerle çikolatayı buluşturup enfes lezzetler elde ediyoruz” dedi.

“Patent başvurusunu yaptık. Çikolatada oldukça iddialıyız”
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da üniversitenin çikolata üretimiyle ilgili şunları söyledi:
“Ürettiğimiz ürünlerden biri de Gastronomi Bölümümüzün ürettiği çikolatalar. Bunlar çok yeni. Genelde yerel ürünler kullanarak yapıyoruz çikolatamızı. Bunun da üniversite dışına satışları mümkün olacak. Bu konuda da arkadaşlar oldukça başarılı, patent başvurusunu da yaptılar. Doğal kaynaklı ürünlerden yapılıyor ve bölge gelişimi için önceliğimiz bölgedeki ürünleri portakaldan burada yetişen bitkilere kadar hepsinin katkılarıyla yapılıyor çikolatalar. Bu konuda da oldukça iddialıyız üniversite olarak. İsmi ChocomerMersin Hasadı, üstünde bizim armamız da olacak. Değişik paketlerde değişik şekillerde olacak. İnşallah yakında piyasada görürsünüz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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