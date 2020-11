Mersin'de parkların isimlerini çocuklar belirleyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın “Adını Sen Koy” projesi kapsamında kurulan parkların adını çocuklar belirleyecek. Çocuklar, 1 Nisan 2021 tarihine kadar hayal ettikleri isimleri bir mektup veya resimle anlatarak parkiminadi@mersin.bel.tr adresinde gönderecek ve jürinin değerlendirmesine sunacak.

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle gezilerinde çocukların park isteğini hızlıca yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Hangi mahalle istiyorsa çocuklarımıza bu oyun parkları kurulacak” demişti. Kentin özellikle kırsal kesimlerine kurulacak olan bu parkların adları da çocukların hayal gücüne teslim ediliyor. İl genelinde seçtiği park için belirlediği isim jüri tarafından seçilen çocuklar, 23 Nisan 2021 tarihinde Büyükşehir ekipleriyle buluşacak ve isim tabelası parka yerleştirilecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, çocukların en mutlu olduğu alanlar olan parkları il genelinde artıracaklarını ifade ederek, “Adını Sen Koy” projesini başlattıklarını söyledi. Şahin, “Sorumluluk alanlarımız içerisinde bulunan çocuk oyun alanlarımıza tabelalarımızı koyacağız. Çocuklarımız bu oyun parklarında hayal ettikleri isimleri bir resim veya mektupla bize iletecek. Belediyemizde bir jüri oluşturacağız, bu jürimiz bunları belirleyecek. 1 Nisan 2021 tarihine kadar görsellerin ve mektupların bize iletilmesi gerekiyor. 23 Nisan 2021 tarihinde de her parkımızda çocuklarımızla beraber, çocuklarımızın belirlediği isim tabelalarını parklarımıza koyacağız. Başkanımız Sayın Vahap Seçer çocukları çok önemsiyor, her gittiği ilçede çocuklarımız park istiyor ve biz bunları hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Şunu söyleyebiliriz parksız hiçbir mahallemiz kalmayacak. Çocuklarımız en iyi şekilde en güzel parklara kavuşacak" şeklinde konuştu.

