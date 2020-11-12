Mersin Büyükşehir Belediye personeline yangın tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşanan acı kayıpların ardından önlemlerin hayati değerine dikkat çekmek amacıyla personeline yönelik bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeline Makine İkmal Sahasında yangın tatbikatı ve eğitimi verildi.

İtfaiye ekipleri tarafından personele uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdür Vekili Ali Temiz, tatbikatın amacına ilişkin bilgi verdi. Tatbikatın temel amacının tehlikenin yaşandığı alanda, alarm çaldığı andan itibaren bina içerisindeki görevlilerin acilen bulundukları alanı terk edip toplanma bölgesine gitmelerini sağlamaya yönelik olduğunu kaydeden Temiz, "Depremde, yangında, selde bulunduğumuz alanı terk edip tehlike boyutunun dışına çıkılmalı. Toplumumuzun yangınla, doğal afetlerle mücadele konusunda bilinçlenmesi lazım. Bütün tuzak ve tehlikeler bilinmeli. Evlerinde, işyerlerinde, araçlarında almaları gereken önlemleri bilmeliler. Yangınla mücadelede yangın söndürme tüpü, alarm, yangın merdivenleri ve yangın dolaplarının ne işe yaradığını, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığını bilmeleri gerekiyor. Doğal afetlerde toplumumuzun bilgisi çok eksik. Verdiğim tüm eğitimlerde şunu söylüyorum. Ne olursunuz, okuyalım, öğrenelim. Deprem öncesinde, deprem anı ve sonrasında ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım" dedi.

İzmir depreminde göçük altında kalan vatandaşlara el uzatmak için Mersin’den yola çıkan 15 kişilik arama kurtarma ekibi içerisinde yer alan İtfaiye Ekip Amiri Levent Derya da İzmir halkına özverilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Derya, “İzmir’de yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bir daha böylesi afetlerin yaşanmamasını umut ediyoruz. Tüm İzmir halkına da özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Arama kurtarma ekibinin içerisindeydim ben. İzmir halkı yardım ve dayanışma konusunda mükemmel bir misyon üstlendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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