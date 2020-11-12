Mersin Büyükşehir Belediye personeline yangın tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediye personeline yangın tatbikatı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye personeline yangın tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşanan acı kayıpların ardından önlemlerin hayati değerine dikkat çekmek amacıyla personeline yönelik bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeline Makine İkmal Sahasında yangın tatbikatı ve eğitimi verildi.
İtfaiye ekipleri tarafından personele uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdür Vekili Ali Temiz, tatbikatın amacına ilişkin bilgi verdi. Tatbikatın temel amacının tehlikenin yaşandığı alanda, alarm çaldığı andan itibaren bina içerisindeki görevlilerin acilen bulundukları alanı terk edip toplanma bölgesine gitmelerini sağlamaya yönelik olduğunu kaydeden Temiz, "Depremde, yangında, selde bulunduğumuz alanı terk edip tehlike boyutunun dışına çıkılmalı. Toplumumuzun yangınla, doğal afetlerle mücadele konusunda bilinçlenmesi lazım. Bütün tuzak ve tehlikeler bilinmeli. Evlerinde, işyerlerinde, araçlarında almaları gereken önlemleri bilmeliler. Yangınla mücadelede yangın söndürme tüpü, alarm, yangın merdivenleri ve yangın dolaplarının ne işe yaradığını, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığını bilmeleri gerekiyor. Doğal afetlerde toplumumuzun bilgisi çok eksik. Verdiğim tüm eğitimlerde şunu söylüyorum. Ne olursunuz, okuyalım, öğrenelim. Deprem öncesinde, deprem anı ve sonrasında ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım" dedi.
İzmir depreminde göçük altında kalan vatandaşlara el uzatmak için Mersin’den yola çıkan 15 kişilik arama kurtarma ekibi içerisinde yer alan İtfaiye Ekip Amiri Levent Derya da İzmir halkına özverilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Derya, “İzmir’de yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bir daha böylesi afetlerin yaşanmamasını umut ediyoruz. Tüm İzmir halkına da özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Arama kurtarma ekibinin içerisindeydim ben. İzmir halkı yardım ve dayanışma konusunda mükemmel bir misyon üstlendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Komitesi üyesi çocuklar fidan dikti
YEREL HABERLER Çocuk Komitesi üyesi çocuklar fidan dikti
DMD hastalarına ilaç uyarısı DMD Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Taylan Çakır: "Ailelerin çaresizliği çıkarcı çevrelerce kullanılıyor"
YEREL HABERLER DMD hastalarına ilaç uyarısı DMD Aileleri Derneği ...
Başkan Tarhan cami inşaatını gezdi
YEREL HABERLER Başkan Tarhan cami inşaatını gezdi
Mersin'de parkların isimlerini çocuklar belirleyecek
YEREL HABERLER Mersin'de parkların isimlerini çocuklar belirleyecek
Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf çekmeden gidemedi Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında dev 'pamuk' cinsi köpek balığı yakaladı Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 4-5 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti
YEREL HABERLER Bu balığı gören dönüp bir daha baktı, fotoğraf ...
Halı sahada futbol oynayanlara para cezası
YEREL HABERLER Halı sahada futbol oynayanlara para cezası
(Özel) Çikolatada yeni bir marka doğuyor: Chocomer-Mersin Hasadı Mersin Üniversitesi, tamamen kentin doğal ürünlerinden katkısız çikolata üretimine adım atıyor. İlk etapta limonlu ve fıstıklı çikolata üreten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin hedefi, bu lezzeti tüm dünyaya tattırmak Rektör Çamsarı: “Patent başvurusunu yaptık. Bu konuda oldukça iddialıyız”
YEREL HABERLER (Özel) Çikolatada yeni bir marka doğuyor: ...
Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
YEREL HABERLER Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi
YEREL HABERLER Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar ...
MHP Lideri Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER MHP Lideri Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni, son ...
Tarsus İdmanyurdu - Elazığspor: 1-2
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu - Elazığspor: 1-2
Cezaevinden izinli çıktı, akaryakıt istasyonunu dolandırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, akaryakıt istasyonunu ...
Öğrencilere 'Siberay' projesi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere 'Siberay' projesi anlatıldı
Mersin'de bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
5 çocuk ve annesinin çilesi, Mersin'de bitti Gaziantep'de yaşayan N.K. ve 5 çocuğu, şiddet gördüğü baba S.K.'dan kurtulmak için geldiği Mersin'de de rahat edemedi Burada da eşini ve çocuklarını bulan baba, bir kızı ile baldızını yaralarken, polisin çalışması sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 5 çocuk ve annesinin çilesi, Mersin'de ...
Başkan Tepe, bir yılı değerlendirdi MGC Başkanı Kaya Tepe: "Her platformda gazetecilerin, basın organlarının sorunlarını anlatıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Tepe, bir yılı değerlendirdi MGC Başkanı Kaya ...
Toroslar Belediyesi, Ata’yı Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu ile anacak
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Ata’yı Geleneksel Türk Okçuluğu ...
Cezaevinden izinli çıkıp akaryakıt istasyonu dolandırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkıp akaryakıt istasyonu ...
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Elazığspor : 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Elazığspor : 2
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü 11 Kasım günü 7 yaşına giren Esin Karayılan ağaçlandırma seferberliğine 7 fidanla destek oldu
YEREL HABERLER Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü 11 ...
Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı
Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği
YEREL HABERLER Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği
Mersin'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X