Halı saha maçına 14 bin lira 'koronavirüs' cezası

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde, halı sahada futbol oynayan 13 kişi ile işletme sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 14 bin 850 TL ceza kesildi.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahanın açık olduğunu ve futbol oynandığını tespit etti. Ekipler, içeri girerek, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle futbol oynayan 13 kişiye 900'er, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 14 bin 850 TL ceza kesti. Polis denetlemelerinin süreceği bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-11-12 11:04:53



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