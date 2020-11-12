MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programındaki öğretim elemanları, 2019 ve 2020’de rekor sayıda kitapla önemli bir başarıya imza attı. Öğretim elemanları, 2 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 23 adet kitabı akademik camiaya kazandırdı.

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Yakar, yaptığı açıklamada, kitapların görsel ve basım olarak özgün nitelik taşıdığını, uygulamaya yönelik, güncel, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çözümlü örneklerin yoğun olduğu içerikte hazırlandığını kaydetti. Prof. Dr. Yakar, "Yayınlanan kitapların Harita Mühendisliği disiplininde öncü, yenilikçi, kapsayıcı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Kitaplarımız harita lisans ve ön lisans öğretiminin yanında, inşaat, jeoloji, maden, çevre, mimarlık, şehir ve bölge planlama gibi bilim dallarına da hitap etmektedir. İngilizce olarak hazırlanmış yayınlarımız, yerli ve yabancı üniversitelerin kütüphanelerinde de araştırmacıların kullanımına hazırdır. Bütün dünyada yararlanılabilmesi için eticaret ortamlarından temin edilebilmektedir" dedi.

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